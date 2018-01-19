Москва, 19 января, 2018, 13:39 — ИА Регнум. Экипировщик российской олимпийской сборной Zasport 18 января представил эскизы новой формы для спортсменов, которые будут выступать под нейтральным флагом на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане 2018 года. Пользователи социальных сетей раскритиковали эскизы, сравнив форму с типичной одеждой хулиганов, и стали придумывать различные мемы на эту тему.

Скриншот страницы Twitter «Лентач» Пользователи соцсетей сравнили новую форму олимпийской сборной РФ с типичной одеждой хулиганов

Скриншот страницы Twitter «Лентач» Пользователи соцсетей сравнили новую форму олимпийской сборной РФ с типичной одеждой хулиганов

Скриншот страницы Instagram zasport Эскизы формы олимпийской сборной РФ

Многие из пользователей считают, что без национальной символики и в серо-красной цветовой гамме российских спортсменов на Олимпийских играх будет сложно отличить от «гопников».

"В такой форме они медали будут отжимать, а не выигрывать», — пишет в Twitter Сергей Т.

«Мы всегда думали, что это гопари у подъезда, а это были спортсмены в нейтральной форме», — прокомментировал пользователь moutãin wind.

«Надо подальше мобилку спрятать», — пошутил Михаил М.

«Мировой хулиган», — заключил Maxx.

Скриншот страницы Twitter «Лентач» Пользователи соцсетей сравнили новую форму олимпийской сборной РФ с типичной одеждой хулиганов

Большинство пользователей отметили, что дизайнеры перестарались с «нейтральностью» формы, лишив её какой-либо индивидуальности и креативности. А некоторые пользователи и вовсе сравнили форму с тюремной робой.

«Да уж, супернейтральная форма, вообще никакой индивидуальности. Креатив только в позах моделей», — считает Катерина И.

«А почему нельзя было использовать в форме хохлому, гжель? Вместо флага на груди — нашего советского олимпийского мишку? Как ни крути, но это ярко и узнаваемо!» — пишет Наташа.

«Больше похоже на робу, чем на костюм», — прокомментировал в Instagram Ярослав С.

Скриншот страницы Twitter «Лентач» Пользователи соцсетей считают новую форму олимпийской сборной РФ чересчур нейтральной

Скриншот страницы Instagram zasport Эскизы формы олимпийской сборной РФ

Часть пользователей отметила, что такая форма не будет вдохновлять российских спортсменов на победу.

«Ребят, ну очень слабо. В такой форме не хочется побеждать, в такой форме хочется прийти и убрать олимпийскую площадку после игр», — считает Юрий А.

Увидев эскизы новой коллекции, некоторые пользователи решили, что у Zasport, мягко говоря, не очень сильные дизайнеры, и посоветовали им брать пример с других компаний.

«Интересно, у Zasport есть дизайнеры и где они получали свое образование?» — интересуется Олег Х.

«Печаль! Вы хоть посмотрите, что делают другие компании», — посоветовал дизайнерам Zasport Вячеслав.

Скриншот страницы Instagram zasport Эскизы формы олимпийской сборной РФ

Часть пользователей отметила, что российским спортсменам и вовсе не нужна форма, так как каждый из них выступает не за сборную России, а за себя.

«Форма не нужна. Они же не под эгидой ОКР выступают, а каждый за себя. У кого на что денег хватило, в том и приехал. Это будет честно», — считает Bork.

Тем не менее некоторым пользователям эскизы пришлись по душе. Они отметили, что новая форма — лучшая из всех, в которых ранее выступали российские спортсмены.

«Вообще считаю, что нынешняя форма лучшая из всех, что была», — пишет Мария.

«Впервые будут выглядеть достойно», — считает Станислав С.

«Хорошая форма, что вы начинаете, все стильно сделано», — отметила Александра Ф.

«Форма очень стильная, такой у нас еще никогда не было! Наконец-то! Ребята, вы молодцы», — прокомментировала Галя.

Скриншот страницы Instagram zasport Эскизы формы олимпийской сборной РФ

Напомним, 18 января компания Zasport опубликовала на своих официальных страницах в социальных сетях эскизы формы российских спортсменов для выступления на Олимпийских играх в Пхенчхане. На одежду для спортсменов нанесен логотип OAR — Olympic Athlete from Russia. Российской символики на ней нет. Основные цвета коллекции — серый, красный и белый. Эскизы формы были одобрены Международным олимпийским комитетом.

Напомним, 5 декабря 2017 года исполком МОК отстранил всю сборную России от участия в Играх, обвинив спортсменов в антидопинговых нарушениях. Шанс поехать на олимпиаду предоставили только атлетам, которые ранее никогда не имели проблем с запрещенными веществами, и то под нейтральным флагом. В связи с этим представителям делегации России категорически запрещено использовать на экипировке товарный знак «Team Russia», а на форме олимпийцев могут присутствовать один или два цвета национального флага, которые при этом не должны складываться в флаг страны.