Ярославль, 19 января, 2018, 11:57 — ИА Регнум. 19 января на общегородском совещании мэр Ярославля жестко отчитал ответственных за замену нестационарных торговых объектов и обвинил их в том, что они живут «не по закону, а по понятиям», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Владимир Слепцов

Напомним, что 1 декабря предприниматели были обязаны привести внешний вид павильонов в соответствие с принятой муниципалитетом города Ярославля концепцией оформления нестационарных торговых объектов. Устаревшие павильоны, собственники которых отказываются следовать утвержденным правилам, в настоящее время демонтируют. Срок работ по демонтажу таких торговых объектов продлен до 1 февраля.

7 февраля состоится заседание муниципалитета, на котором будет представлен доклад по итогам работы по замене нестационарных торговых объектов на территории города. До этого времени управлением потребительского рынка, предпринимательства и туризма проводится мониторинг состояния торговых павильонов.

«Всем была поставлена задача до 1 февраля эту работу завершить. Дзержинский район, на той неделе был снесен всего один объект! Я к тому, что если вы думаете, что можно не сделать работу, то вы ошибаетесь. У нас есть решение муниципалитета, которое проверено прокуратурой. Все соответствует нормативам. Задача стояла до 1 февраля убрать все то, что стоит с нарушениями. Как это сделать, если вы только вчера уведомления раздали предпринимателям?», — обратился Владимир Слепцов к подчиненным.

Все попытки объяснить, что в декабре была проведена большая работа по мониторингу, все объекты были обследованы комиссионно, по результатам были составлены уведомления, которые разосланы почтой, но получать их предприниматели-нарушители категорически не желают, мэра не удовлетворили.

«Мне не нужно объяснять. Почему в декабре этого не сделано? Год теперь будете рассылать? Если вы думаете, что и в муниципалитете будете сказки рассказывать и в заблуждение вводить, то этого не получится. Когда есть желание у человека юридически грамотно и все правильно сделать, он делает, а когда нет — можно на год растянуть. И это тоже будет в рамках законодательства. Мы должны быть абсолютно последовательны в своих действиях. Те, кто заменил свои объекты, они же смотрят и думают — почему же я-то потратил деньги, почему я так рванулся сразу и стал хорошим? Я бы потом заменил свой ларек, сэкономил за этот период времени. Ну и ничего, что город страшный стоит все это время. А я вот порядочный, мне сказали, будешь снесен, я заменил, а оказывается, мэрия и не сносит никого. Когда хоть будет снос, скажите, когда эти старые и убогие ларьки будут убраны?», — разразился гневной тирадой мэр.

На это он получил совсем нерадостный ответ: самый неблагоприятный прогноз — май, так как уведомления о сносе разосланы, но добровольно поучать их ни один собственник не захотел.

«Мне крайне за вас неудобно. Мы проведем совещание и соответствующие выводы сделаем. Обидно, что сидели, обещали, что уведомление всем до 15 декабря выдадим, до 1 февраля снесем. Руководители на совещаниях об этом докладывали, но они, оказывается не в теме, юридически не подготовлены. Зачем тогда докладывать? Ведь мы озвучиваем в СМИ в том числе о том, что с 1 февраля все объекты, которые не соответствуют новой концепции, будут снесены. На самом деле нужно было говорить про май. У нас постоянно дезинформация идет. Никто специально письма получать не пойдет, максимально будут игнорировать. Так вы вообще никогда ничего не снесете. А как вы в глаза смотрите тем, кто заменил? Вам не стыдно? Давайте развезем уведомления домой, если нам надо. Если не надо, конечно, результата не будет. Я недоволен работой, вы любые пути ищите, любые оправдания, возможности не исполнить решение муниципалитета. Как будто чьи-то интересы лоббируете. Нет такого, чтобы мы всех в равные условия поставили. Коллеги, так нельзя. Это нечестно, неправильно», — обратился к сотрудникам мэрии Владимир Слепцов.

Точно также он отметил, что замена НТО идет очень странно: предприниматели просто обшивают внешними панелями свои ларьки, а «внутренности» остаются старыми.

«Я главам всем сказал: вы что не видите, по районам не ездите, что ли? Если объект не меняется, а просто берется и обшивается. Такое ощущение, коллеги, что вы живете не по закону, а по понятиям, все свои да наши», — выразил свое мнение мэр.

Он обещал собрать отдельное совещание по этому поводу.