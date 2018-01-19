Минск, 19 января, 2018, 11:32 — ИА Регнум. Успех переговоров по Донбассу не зависит от места их проведения, заявил журналистам министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Макей

Так он прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа перенести переговоры из Минска. Об этом он заявил президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.

По словам Макея, переговоры можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в успехе.

«Но для появления этой уверенности надо, чтобы все вовлеченные в этот конфликт стороны, а также якобы «сторонние», но весьма заинтересованные государства были искренне нацелены на прекращение кровопролития», — уточнил Макей.

Ранее Киев фактически начал готовиться к войне, приняв так называемый законопроект о «реинтеграции Донбасса». Украина подтвердила свою нацеленность решить «проблему» республик Донбасса силовым путем, поскольку документ полностью противоречит Минским соглашениям.

Ни о какой «реинтеграции» Донбасса в нем речи не идет. По факту республики лишь больше отталкивают от Киева, а сам Киев хоронит Минские договоренности и все, что может позволить найти решение конфликта.