Степанакерт, 19 января, 2018, 11:30 — ИА Регнум. В МИД Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) приветствуют инициативу члена Конгресса США Фрэнка Паллоне. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Арцаха Ани Саркисян на вопрос об инициативе американского конгрессмена Фрэнка Паллоне «США — Арцах: визиты и общение».

«Приветствуем представленный конгрессменом Фрэнком Паллоне проект резолюции «США — Арцах: визиты и общение», направленный на налаживание связей между Арцахом и США и устранение искусственных препятствий для посещения Арцаха официальными лицами США.

Убеждены, что взаимные визиты официальных представителей двух государств, установление открытого и прямого диалога между нашими странами будут способствовать решению существующих проблем в регионе. Международное сотрудничество, основанное на принципе вовлечения, а не исключения, также является одним из важных факторов для снижения напряженности в регионе.

Рассчитываем, что инициатива конгрессмена Паллоне найдет широкую поддержку в Конгрессе США и придаст новый импульс развитию отношений между Арцахом и США», — заявила Ани Саркисян.

Как сообщалось ранее, член Конгресса США Френк Паллоне призвал своих коллег по Конгрессу разрушить искусственные барьеры и открыть связь между США и Нагорным Карабахом.

Конгрессмен представил резолюцию «США-Арцах путешествие и связь».

«В Арцахе действует успешное демократическое правительство, и ничего не должно препятствовать взаимодействию с США и другими странами. Мой визит в Арцах в сентябре вновь показал огромные успехи, которых Арцах достиг в последние годы, и другим людям необходимо предоставить ту же возможность, что и мне. Вместо того чтобы препятствовать быстро развивающимся странам, таким как Арцах путем непризнания, Соединенные Штаты должны принимать и поощрять их посредством официальных действий», — заявил законодатель.

В резолюции подчеркивается приверженность Нагорно-Карабахской Республики мирным инициативам, таким как инициатива Конгрессменов Эда Ройса и Элиота Энгеля, призывающая к удалению снайперов и тяжелой артиллерии с линии соприкосновения, увеличению количества наблюдателей ОБСЕ, а также к размещению локаторов выстрелов на линии соприкосновения.

Документ призывает разрешить официальным лицам на всех уровнях правительства США посещать Нагорный Карабах и открыто и напрямую общаться со своими коллегами из республики, поощрять прямые контакты между должностными лицами Нагорного Карабаха и представителями исполнительной и законодательной ветвей США, добиваться полного и прямого участия демократически избранного правительства НКР во всех переговорах относительно будущего Нагорного Карабаха, проводимых ОБСЕ или другими организациями.