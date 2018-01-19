Краков, Польша, 19 января, 2018, 11:01 — ИА Регнум. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта — Игорь Попов (РФ), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шеффер (США) выступили с совместным заявлением по итогам встречи глав МИД Армении и Азербайджана 18 января в Кракове. Документ опубликован на официальном сайте ОБСЕ.

twitter.com/tbalayan Встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Кракове

В заявлении отмечается, что главы МИД и сопредседатели обсудили дальнейшие шаги, которые будут способствовать реализации договоренностей, достигнутых на предыдущих саммитах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«Главы МИД в принципе согласились с доработанным концептуальным документом сопредседателей, который касается расширения офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ, выразив желание как можно скорее завершить работу над документом.

В ходе встреч стороны и сопредседатели обменялись мнениями по основным чувствительным вопросам в представленных рабочих предложениях. Сопредседатели также призвали к принятию мер по укреплению доверия в качестве важного вклада в переговорный процесс. Главы МИД и сопредседатели отметили, что на линии соприкосновения относительно спокойная ситуация, и сопредседатели призвали стороны сохранять эту положительную тенденцию», — отмечается в заявлении.

Сопредседатели проинформировали министров о том, что хотели бы обсудить возможность визита оценочной миссии на территории, пострадавшие в результате конфликта.

Следующий визит сопредседателей в регион планируется в начале февраля.

Читайте также: Ереван: Мирный процесс в Карабахе зависит от выполнения Баку обязательств

По итогам встречи в Кракове с заявлением выступило также МИД Армении. В нем отмечается, что на встрече продолжились начавшиеся в декабре прошлого года обсуждения о путях реализации соглашений, достигнутых лидерами Армении и Азербайджана на саммитах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве.

«Министр Налбандян призвал своего азербайджанского коллегу следовать призывам сопредседателей к неукоснительному соблюдению соглашений о прекращении огня, выполнить ранее достигнутые договоренности, подтвердить приверженность предложенным сопредседателями принципам урегулирования конфликта, что может проложить путь для продвижения переговорного процесса.

В соответствии с соглашением, достигнутым на саммите в Женеве, министры иностранных дел Армении и Азербайджана совместно с сопредседателями обсудили осуществление дополнительных шагов по снижению напряженности в зоне конфликта и возможности активизации переговорного процесса.

Была достигнута принципиальная договоренность о реализации договоренности о расширении возможностей офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ», — говорится в сообщении МИД Армении.