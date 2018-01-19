Москва, 19 января, 2018, 11:00 — ИА Регнум. Позиции некоторых чиновников Минкультуры не позволяют депутатам Госдумы принять закон, который бы прямо запретил размещать хостелы в жилых домах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 января, об этом заявила глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская в ходе обсуждения закона о классификации гостиниц в ходе пленарного заседания Госдумы.

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В частности, отметила депутат, принятый закон вводит классификацию гостиниц, но никак не регулирует вопрос размещения хостелов в жилых домах. При этом в первоначальной версии законопроекта авторы прописали, что средство размещения может располагаться только в нежилых помещениях, однако ко второму чтению эта норма была убрана.

«Я обращаю внимание комитета Госдумы по здравоохранению, обращаю внимание комитета Госдумы по безопасности: посмотрите со своей точки зрения на эту ситуацию. Потому что два с половиной года из-за позиции Минкульта, некоторых его чиновников, мы не можем провести изменения в Жилищный кодекс о прямом запрете хостелов в помещениях многоквартирных домов», — заявила Хованская.

По ее словам, у депутатов каждой фракции есть тысячи жалоб от граждан, которые не могут спокойно жить в своих домах, так как в соседних квартирах расположены хостелы. Однако, отметила она, хостельерам и «отдельным лоббистам» удается уйти от ответственности.

«Мы кого защищаем — полукриминальный бизнес или граждан, которые просто хотят спокойно выспаться в своем доме, в своей квартире», — возмутилась Хованская, отметив, что ситуация требует незамедлительной реакции.