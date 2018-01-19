Рязань, 19 января, 2018, 10:58 — ИА Регнум. В Рязанской области стремление выполнить майские указы президента обернулось скандалом. В СМИ появилась информация, что в одной из больниц региона врачей переводят на половины ставок, при этом обязанностей у них меньше не становится.

Gorspravka09.ru Медицина

О новом способе исполнения указов 18 января сообщил портал «Вид сбоку». Его нашли в Милославской районной больнице. Перевод, как говорится, добровольный: хочешь — переводись, а хочешь — попробуй не перевестись.

27 декабря в больнице был выпущен приказ, согласно которому с 1 января из штатного расписания исключаются некоторые должности. К примеру, врач-педиатр и врач-хирург. С 1 марта исключается должность врача-терапевта. Сокращению подлежат по 0,5 ставки. В этот же день врачи получили уведомления о новых условиях труда. Так, терапевт больницы узнал, что с 1 марта 2018 года будет введен режим неполного рабочего дня: врачи должны будут работать пять дней в неделю, но только 19,5 часа.

«Заработная плата будет выплачиваться пропорционально отработанному времени», — говорится в уведомлении.

Тем, кто не согласен на такие условия, предложили уволиться, пишет издание. В больнице заявили, что такие меры введены из-за того, что было сокращено количество коек. Из-за этого пришлось уменьшить и количество ставок.

«Объем работы тоже сократился, но, вернее, он и был сокращенным. Кто работает, тот и получает нормально. Кто работает на полставки, тот и получает на полставки. Никаких жалоб не было, никто не был против. Там пенсионеры, им всего по три часа работать», — цитирует издание главного врача больницы Владимира Руденко.

В региональном министерстве здравоохранения на публикацию ответили оперативно. В этот же на сайте ведомства появилось сообщение, в котором приводятся данные о зарплате врачей в больнице.

Так, по данным регионального минздрава, сейчас средняя зарплата врачей в больнице составила 41,3 тысячи рублей. Средний медперсонал получает 20,5 тысячи рублей, а младший — в среднем 15,7 тысячи. Главный врач получает 53 тысячи рублей. При этом с 2016 года зарплата врачей выросла на 12%, среднего медперсонала — на 9%, а младшего — на 15%.

«Размер заработной платы конкретных работников учреждения зависит от сложности, количества и качества выполняемой ими работы. Информация о переводе медицинского персонала руководством больницы на сокращенный режим рабочего времени с 1 января 2018 года будет проверена специалистами областного минздрава в ходе внеплановой проверки», — говорится в сообщении.

Напомним, что, по данным Росстата, в январе-сентябре 2017 года врачи, имеющие высшее образование, получали в Рязанской области в среднем 36,2 тысячи рублей (средняя зарплата в регионе — 24,8 тысячи), средний медперсонал получал 20,5 тысячи рублей, а младший — 13,8 тысячи.

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В ноябре 2017 года губернатор Николай Любимов предупредил чиновников, что за неисполнение майских указов президента руководители рязанских министерств будут нести личную ответственность. Уже с начала года министерства должны будут ежемесячно отчитываться перед губернатором о зарплатах бюджетников.

Также глава региона напомнил, что несмотря на то, что деньги в областном бюджете есть и уже распределены по министерствам, пока в области ситуация с исполнением поручений не такая, как было запланировано.

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Между тем в Рязанской области достаточно остро стоит проблема нехватки медицинских кадров. В декабре министр труда и социальной защиты населения региона Валерий Емец сообщил, что средний возраст медицинского персонала рязанских фельдшерско-акушерских пунктов — 60—65 лет. Причем, по данным главы министерства, число занятых в социальной сфере области сейчас падает. Эта тенденция будет сохраняться и далее. Среди причин в том числе близость Москвы, низкие зарплаты, уровень развития инфраструктуры в районах области.

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Напомним, что ранее подобный скандал разразился во Владимирской области. Здесь активисты сообщили, что для исполнения майских указов младший медперсонал массово переводят в уборщики. В департаменте здравоохранения Владимирской области фактически подтвердили эту информацию: с 2012 года количество работников, которые относятся к числу младшего медицинского персонала, сократилось почти в два раза. Так, если в 2012 году количество младшего медперсонала составляло 4630 человека, то сейчас — 2431 человек. Причем значительное сокращение произошло с 2015 года. Тогда в эту категорию входило 4030 человек. Параллельно произошел рост числа уборщиков.

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Однако, по данным чиновников, причина вовсе не в желании исполнить майские указы: перевод связан с изменениями квалификационных требований, предъявляемых Министерством труда и социальной защиты РФ.

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