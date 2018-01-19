Ярославль, 19 января, 2018, 11:13 — ИА Регнум. В Ярославской области завершается сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Наибольшую активность проявляют сторонники Владимира Путина, Бориса Титова и Ксении Собчак.

Подписной лист

«В регионе определены девять мест в Ярославле и Рыбинске, где начиная с 9 января граждане могут оставить свои подписи в поддержку кандидата на пост президента РФ Владимира Путина. 14 января по всей стране был организован единый день сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на базе общественных приемных Партии «Единая Россия». На сегодняшний день сбор подписей продолжается. Это связано с тем, что очень много людей хотят принять участие в избирательной кампании и выразить свою гражданскую позицию, поставив подпись», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя регионального избирательного штаба Владимира Путина Анна Винокурова.

Сторонники уполномоченного по правам предпринимателей, выдвинутого «Партией Роста» Бориса Титова собирают подписи как в самом Ярославле, так и в районных центрах — Рыбинске, Ростове и Угличе.

«Мы рассчитываем в срок до 20 января собрать порядка 3,5 тысяч подписей за Бориса Титова для дальнейшей передачи их в Москву, в центральный штаб Партии. Кампания по сбору подписей проходит активно. Команды активистов сформированы, работа с ярославцами ведется индивидуально. Начали мы в новогодние праздники. Сейчас продолжаем проводить и личные встречи, и переговоры, проводим обучающие и информационные мероприятия по программе «Партии Роста». Программа встречает отклик и поддержку у ярославцев», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель ярославского регионального отделения «Партии Роста» Александр Бычек.

Сторонники Бориса Титова собрали уже более 2,5 тыс подписей (региональный максимум за партийных кандидатов). В Ярославле публичные мероприятия по сбору подписей в поддержку кандидата проходят в активных пешеходных зонах Ярославля: у Гиганта, на площади Труда, у крупных торговых центров, а также и в спальных районах города: в Заволжском, Красноперекопском и Дзержинском районах.

Штаб Ксении Собчак планирует собрать 2,5 тыс подписей с запасом на выбраковку. Он ведется в штабе кандидата, а также на улицах и в кафе.

«Мы предполагали, что основной наш электорат — это молодежь, однако оказалось, что это не совсем так. Лучшего всего откликаются люди старше 40 лет», — сказала корреспонденту ИА REGNUM координатор штаба Ксении Собчак в Ярославле Алина Жестовская.

Подписная кампания продлится до 31 января.