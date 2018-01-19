Ярославль, 19 января, 2018, 10:41 — ИА Регнум. 19 января на пятничном общегородском совещании мэр Ярославля Владимир Слепцов поручил провести комплексную зачистку областного центра после прошедшего снегопада, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Город должен быть зачищен

Она должна начаться в 11 часов.

В целом мэр Ярославля остался доволен уборкой городских улиц, но вот по поводу Дзержинского района у него возникли замечания к субподрядчику, которым является «СК Автотранс», связанное с депутатом областной думы Сергеем Шмелевым.

«Я бы хотел сделать ряд замечаний. Вчера была снежная погода. Да, действительно, шел снег, и мы знаем, что в дневной период времени город не убрать в связи с тем, что это приведет к появлению пробок. Для уборки есть вечернее время и ночь. Но большой минус по итогам — это Дзержинский район. Кто его обслуживает?», — поинтересовался Владимир Слепцов.

Подчиненные пояснили, что по договору субподряда самый крупный район Ярославля убирает организация «СК Автотранс».

«Скажите пожалуйста, это Шмелев? Он здесь? А почему вы его не приглашаете?» — спросил мэр, на что получил ответы, что Шмелев не берет трубки и вообще его вроде бы нет в городе. Тогда мэр Ярославля обратился к представителю генподрядчика по уборке города — «Спецавтохозяйства».

"Вы, как генподрядчик, должны сделать город чистым. Если руководитель подрядной организации при всем желании его найти просто не берет трубку и не находится на месте, если вместо 10 единиц техники выходит 4, и то на них не работают щетки, в период обильных снегопадов это может привести в тому, что самый крупный район в городе встанет. Поэтому прошу принять меры в отношении субподрядчика, чтобы он не повторял таких ошибок. У нас впереди по прогнозам метели, и в район будет не заехать и не выехать. Люди могут пострадать, опоздать на работу. Я прошу учесть это при расчетах с субподрядной организацией и такую работу не оплачивать. Поручаю ровно в 11 часов приступить к комплексной зачистке города. Да, молодцы, растопили снег, подготовили к тому, чтобы убрать дороги до асфальта. Задача — все дороги до асфальта зачистить, чтобы подготовиться к новому снегопаду. Дзержинский район — привести в идеал, поднимайте всю технику субподрядчика, или прекращайте с ним отношения. В течение суток мы должны навести порядок», — сказал мэр.

Напомним, сегодня в Ярославле действует «снежный билет». Он дает возможность бесплатного проезда в транспорте автомобилистам при предъявлении водительских прав, свидетельства о регистрации транспортного средства.