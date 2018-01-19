Киев, 19 января, 2018, 10:44 — ИА Регнум. Украина «тайно и за спиной» у Эстонии внесла ее в список оффшорных зон, что для эстонских предприятий это является настоящей катастрофой, пишет издание Eesti Päevaleht.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Издание утверждает, что посольство Эстонии в Киеве, эстонский МИД и министерство финансов оказались не в курсе ситуации, хотя документ действует уже с 1 января 2018 года.

В публикации отмечается, что согласно украинским законам по оффшорам, 30% стоимости прибывающего из Эстонии товара теперь нужно указывать в документах в качестве прибыли и платить с этой суммы подоходный налог и налог с оборота.

«Это абсурдная ситуация. Для экономической деятельности это тотальный коллапс… Представьте себе, что вы привезли товара на миллион евро и с 300 000 вы должны сразу заплатить подоходный налог и налог с оборота. Это делает продажи практически невозможными», — цитируют журналисты предпринимателя Андреса Луми.

«У нас просто талант ссориться с друзьями и делать из них врагов», — комментирует в социальных сетях депутат верховной рады Украины, глава группы межпарламентской дружбы Украины с Эстонией Борислав Береза.

Он подтверждает, что украинский кабмин своим постановлением внес Эстонию в список стран, которые Украина считает офшорными зонами, и из-за всей этой истории разворачивается большой скандал.

«Эстонию посчитали в Украине страной-оффшором. Бред? Безусловно. Но не для нашего кабмина. Как сказал мне сегодня один европейский дипломат: — «Вы хотите испортить с Эстонией отношения, как с Венгрией? Тогда вы на верном пути», — заявил Береза.

Парламентарий отмечает, что уже переговорил по этому вопросу с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

«Он пообещал разобраться в кратчайшие сроки. Надеюсь, что он действительно быстро это сделает. Иначе нас ждет еще один конфликт и потеря еще одного партнера в Европе. А профессионально портить отношения с партнерами и друзьями в Украине уже научились. И это кощунственно по отношению к нашим европейским стремлениям», — резюмирует Береза.

Крайне критично действия Киева оценили и украинские эксперты.

«Вперед к пропасти. Только идиотизм, только хардкор», — комментирует политолог Юрий Гаврилечко.

«Беспощадность к союзникам, снисходительность к врагам… Поддержи нас ЕС, мы ж защищаем демократию от России», — иронизирует политолог Юрий Романенко.

ИА REGNUM отмечает, что согласно официальным данным, в Эстонии в качестве э-резидентов зарегистрировано 1642 граждан Украины, что составляет 5,83% от общего числа э-граждан. По этим показателям Украина находится на третьем месте после Финляндии и России.

В конце декабря украинское издание «Экономическая правда» выпустило материал под названием «Украинский бизнес массово регистрируется в Эстонии». В статье отмечается, что Эстония не является налоговым раем и не конкурирует с оффшорами.

«Бизнес, пришедший в Эстонию из Украины, стремится не оптимизировать налоги, а работать и развиваться в условиях стабильности и поддержки со стороны государства», — заявил изданию неназываемый юрист.