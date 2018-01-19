Москва, 19 января, 2018, 10:10 — ИА Регнум. В Госдуме в произошедшем в школе Бурятии видят тенденцию и настаивают на согласованных действиях профильных министерств и ведомств, передает корреспондент ИА REGNUM 19 января.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Полный Голодец

По предварительным данным, ученик 9-го класса школы, расположенной в микрорайоне «Сосновый Бор» в Улан-Удэ, с топором напал на учеников седьмого класса и, кинув бутылку с воспламеняющейся жидкостью, поджег учебное помещение.

«Мы написали запрос, теперь запрос еще и (вице-премьеру) Ольге Голодец. Это (трагедия в школе в Бурятии) стало тенденцией, нужны согласованные действия всех наших ведомств для того, чтобы героизм представлялся детям в другом свете», — заявила в ходе пленарного заседания глава комитета Госдумы по вопросам семьи Тамара Плетнева (КПРФ).

Вместе с тем после нападения на учеников школы в поселке Сосновый Бор города Улан-Удэ госпитализированы семь пострадавших, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Бурятии Вячеслав Цыбикжапов.

Отметим, что трагедия в Бурятии стала третьей — после Перми и Челябинска.