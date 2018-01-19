Барнаул, 19 января, 2018, 09:43 — ИА Регнум. Алтайская полиция начала предварительную проверку компании «АнтиКризисЦентр», обещавшей вкладчикам доходность в 360%. Как сообщает сегодня, 19 января, «Вести-Алтай», жители сразу нескольких российских регионов заподозрили её учредителей в создании финансовой пирамиды. За два года своего существования «АнтиКризисЦентр» открыл свои офисы в 14 городах, в том числе — Барнауле, Бийске, Новосибирске, Калининграде, Санкт-Петербурге.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул

«Под соусом инвестиций в аукционы по банкротству начали собирать средства по договорам инвестиционного займа сроком на 18 месяцев с ежедекадными выплатами, каждого 1-го, 11-го, 21-го числа месяца по 10 процентов от суммы вклада, итого 30 процентов в месяц, с минимальным взносом от 10 000 рублей. Данная сумма доступна любому человеку, а дальше уже все рассчитано на жадность», — пояснил координатор группы вкладчиков Евгений Жуков.

Многие вкладчики действительно получали выплаты первые 3−4 месяца. Вклады принимались в основном наличными, квитанции практически не выдавались. Людям объясняли, что позже их данные впишут в специальную книгу и оформят все документы. В результате вернуть все свои деньги пока никто не смог.

Как сообщила юрист «Ассоциации по защите прав заёмщиков» Татьяна Панина, в гражданском порядке люди не могут взыскать свои деньги с этой компании, а всё потому, что в 98% случаев им не выдавали надлежащие платёжные документы — квитанции, корешки.

«Всё на добром слове. Удивляет масштаб доверчивости граждан», — отмечает юрист.

Всего в «АнтиКризисЦентр» вложили деньги около трёх тысяч человек. Только в Барнауле их 360, в Бийске — 600. Суммы разные: от 10 тысяч рублей до нескольких миллионов.

Интересно, что, имея многие признаки финансовой пирамиды, перечисленные на сайте Центрального банка РФ (включая отсутствие права на привлечение денег и обещание завышенной доходности), «АнтиКризисЦентр» продолжает работать. Организаторы активно общаются с клиентами в соцсетях и мессенджерах и убеждают их, что все трудности — временные. Вопросы о том, стоит ли им доверять, на сайт правовой помощи www.9111.ru поступали даже из Латвии и Казахстана — возможно, офисы фирмы есть уже и там, — отмечает ИД «Алтапресс».

Напомним, согласно опросу, проведённому специалистами Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) в конце 2017 года, на протяжении последних десяти лет доля жителей России, которые могут определить признаки финансовой пирамиды среди сберегательных и инвестиционных инструментов, не превышает 28%. Чаще всего определить финансовую пирамиду могут жители городов-миллионников (36%), реже — жители малых городов с населением 50−100 тыс. человек (15%).