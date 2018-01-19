Южно-Сахалинск, 19 января, 2018, 09:57 — ИА Регнум. Помощник депутата ГД РФ от КПРФ на Сахалине Галина Подойникова вышла сегодня на одиночный пикет в Южно-Сахалинске с заклеенным скотчем ртом, в знак протеста против закрытия площадок для проведения митингов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Лукашевич Пикет в Южно-Сахалинске: «Общественности заткнули рот!»

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«Пикет прошел спокойно, на единственной оставшейся в городе площадке у Дома культуры «Родина». Повод для пикета — закрытие 6 из 7 площадок для проведения общественных акций. Я хотела показать, что власти заткнули общественности рот, что на Сахалине теперь нельзя выражать мнение, которое не нравится власти. Через какое-то время ко мне подъехал наряд полиции. Стражи порядка попытались вручить мне на подпись уведомление о проведении массовых мероприятий. Но я отказалась его подписывать — я проводила одиночный пикет. Тогда полицейские сказали мне: «Впредь не хулиганьте». Но я и не хулиганила! В чём тут хулиганство? Прохожие живо интересовались поводом для пикета, поддерживали», — рассказала Галина Подойникова.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Сахалина своим постановлением закрыло для проведения митингов и прочих общественных акций 6 площадок из 7 имевшихся в Южно-Сахалинске. Решение вызвало недовольство общественности. Активисты регионального отделения организации «За права человека» опубликовали открытое письмо, в котором потребовали от губернатора региона Олега Кожемяко отмены постановления, как нарушающего Конституцию РФ и международную Конвенцию о правах человека. В противном случае активисты пообещали обратиться в суд.