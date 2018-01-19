Нью-Йорк, США, 19 января, 2018, 09:06 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Киргизии Эрланом Абдылдаевым на «полях» Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, взаимодействия России и Киргизии в ООН и на других многосторонних площадках, — говорится в сообщении. — Министры также обменялись мнениями по наиболее актуальным темам международной повестки дня».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 января глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке заявил, что Москва считает крайне важным продление моратория на любые ядерные взрывы.

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