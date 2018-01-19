Москва, 19 января, 2018, 09:00 — ИА Регнум. Приняв законопроект о «реинтеграции Донбасса» Киев фактически готовится к войне: Украина подтвердила свою нацеленность решить «проблему» республик Донбасса силовым путем, говорится в комментарии МИД РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

В дипломатическом ведомстве отметили, что несмотря на поправки после первого чтения, в законопроекте осталась главная нацеленность — «законодательно подтвердить» линию Киева на силовое решение конфликта на юго-востоке страны.

«Нельзя не обратить внимание, что принятие закона удивительным образом «совпало» по времени с анонсированным в Вашингтоне решением о готовности США поставить на Украину летальные вооружения», — говорится в комментарии МИД РФ.

В частности, документом заявлено переформатирование так называемой «антитеррористической операции» в военную путем наделения президента страны Петра Порошенко неограниченными полномочиями. Управление операции будет передано военным, всех силовиков подчинят им.

Некий «объединенный оперативный штаб», который будет утвержден президентом страны, получит возможность планировать и задействовать вооруженные силы против мирного населения на всей территории страны. И речь идет не только о Донбасса.

Все это делается без формального введения военного положения. Кроме того, в документе Россия безапелляционно названа «агрессором». Тем самым Киев пытается снять с себя всю ответственность за те разрушения и страдания, которые приносят народу Украины его действия.

Документ полностью противоречит Минским соглашениям, и ни о какой «реинтеграции» Донбасса в нем речь не идет. По факту республики лишь больше отталкивают от Киева, а сам Киев хоронит минские договоренности и все, что может позволить найти решение конфликта.