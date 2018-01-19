Вашингтон, 19 января, 2018, 09:01 — ИА Регнум. По всей видимости, вот-вот начнется новая фаза войны за гегемонию на Ближнем Востоке после уничтожения террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и в ней США и Турция займут противоположные стороны, пишет Патрик Дж. Бьюкенен в статье для The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM США. Свобода

Турция направляет технику и войска на юг, в приграничный анклав Сирии Африн, захваченный курдами, с целью выдавить курдов оттуда и из расположенного еще южнее Манбиджа. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара «уничтожит все террористические гнезда, одно за другим, начиная с Африна и Манбиджа».

Дело в том, что Эрдоган убежден, что курдские Отряды народной самообороны (YPG) — крайне важный союзник Вашингтона в Сирии — являются одним из филиалов Рабочей партии Курдистана, признанной в стране террористической организацией. Несмотря на то, что курды были наиболее эффективным союзником США в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Анкара видит в них смертельную угрозу, намереваясь разделаться с ней.

Kurdishstruggle Курдские повстанцы

Если турецкий лидер серьезен в своих планах, можно говорить о том, что грядет столкновение США с Турцией. Так, США объявили о намерении создать Силы пограничной безопасности (СПБ) из курдов и арабов численностью 30 тыс. человек, чтобы не допустить возвращения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирию. В Анкаре же эту силу уже окрестили «террористической армией», тогда как президент Сирии Башар Асад назвал членов предполагаемой группировки «предателями».

План США по созданию СПБ на территории Сирии, заявили в Дамаске, «представляет собой очевидное нападение на суверенитет и территориальную целостность и единство Сирии, вопиющее нарушение международного права». Есть ли зерно истины в словах сирийского правительства? На сегодняшний день, после того как боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были выдавлены из Ракки, актуален вопрос о том, по какому праву американские войска собираются продолжать снабжение оппозиции оружием и противодействовать попыткам сирийского правительства установить контроль над всей территорией страны. Глава же государственного департамента США Рекс Тиллерсон подчеркнул, что войска США останутся в Сирии бессрочно.

Целью Вашингтона в Сирии является недопущение возвращения «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирию и создания там убежищ для террористов, противодействие растущему влиянию Ирана в Дамаске, а также осуществление шагов для свержения «безжалостного режима» Асада. Тем не менее непонятно, кто дал добро на такую бессрочную военную операцию военнослужащих США в Сирии, если учесть, что после почти двух десятилетий войны в Афганистане так и не удалось защитить эту страну от возвращения в нее исламистов.

defense.gov Американские солдаты в Сирии

Раз за разом американский народ подчеркивал, что не желает быть втянутым в гражданскую войну в Сирии. Более того, сам Дональд Трамп был избран президентом страны благодаря обещанию избегать ненужных войн. Получается, что американцам опять солгали? Разве поддержат они столкновение с союзником Вашингтона по НАТО Турцией из-за необходимости продолжать снабжать курдов на турецкой границе оружием тогда, когда Анкара считает их террористами? Готов ли Вашингтон к горячей войне с сирийкой армией, поддерживаемой Россией, Ираном, шиитской группировкой «Хезболла» и шиитским ополчением из Афганистана, Ирака и Пакистана, для удержания четверти сирийской территории в союзе с курдами?

В возглавляемой США коалиции заявили, что СПБ будут сформированы «в течение следующих нескольких лет» и развернуты по границе, в том числе частично в долине реки Евфрат и рядом с Ираком. Оккупация и контроль части территории Сирии со стороны СПБ будет осуществляться, несмотря на протесты официального Дамаска. За самими же СПБ будут стоять американские военные. Но смогут ли 2 тыс. военнослужащих в Сирии, отмечает автор, выполнить поставленную перед ними задачу, в случае намерения Турции очистить приграничные регионы или решения сирийского правительства вернуть под свой контроль оккупированные территории?

Непонятно, кто дал добро на такую безоговорочную поддержку США этой новой армии, из-за которой, если Сирия и ее российские, иранские и турецкие союзники не отступятся, может начаться крупный вооруженный конфликт, где у США, кроме курдов, не будет никаких союзников. Также вызывает удивление недальновидность сирийских курдов, решивших попытать счастья с США: разве они не знают, что случилось с их иракскими собратьями? Те, после того как они помогли выдавить ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Мосула, были сами выдавлены из провинции Киркук иракской армией, а США — их союзник — молча за этим наблюдали.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Президентом Ирана Хасаном Рухани и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

И в гражданской войне в Сирии, которая, возможно, входит в новую фазу, США оказываются в знакомой ситуации. Хотя «союзники» и противники США в этой стране имеют крайне важные интересы, того же самого нельзя сказать о Вашингтоне. Так, семья Асадов находится у власти в Сирии дольше, чем многие граждане США находятся на свете, и никогда Вашингтон не проявлял желания бороться с ними. Асад кровно заинтересован в сохранении своего семейного «режима» и объединении страны, Турция также заинтересована в том, чтобы держать вооруженных курдов подальше от своих приграничных регионов из-за собственного курдского меньшинства, которое стремится к независимости.

Израиль и Саудовская Аравия хотят, чтобы США не дали Ирану создать шиитский коридор из Тегерана через Дамаск в Ливан. «Партия войны» в США хочет уничтожить Иран и остаться на Ближнем Востоке навсегда, тем самым обеспечив своим фаворитам гегемонию в регионе.

Сказали ли генералы США, которые хотят втянуть страну в конфликт в Сирии, президенту, как и когда — если вообще такая возможность представится — они планируют оттуда уходить?