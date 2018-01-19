Москва, 19 января, 2018, 08:59 — ИА Регнум. Более 43 тысяч человек будут включены в состав участковых избирательных комиссий (УИК) в Москве на выборах президента РФ в марте 2018 года, сообщил член Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Дмитрий Реут.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Количество человек на каждом избирательном участке, по словам Реута, зависит от численности комиссий.

«На каждом участке количество человек зависит от численности комиссий. В общем и целом, это будет более 43 тыс. человек», — цитирует слова члена МГИК РИА Новости.

Отметим, ранее сообщалось, в Москве избиратели смогут проголосовать на более чем 3,6 тыс. избирательных участков.

Напомним, ИА REGNUM писало, что действующий президент РФ Владимир Путин идет на мартовские выборы самовыдвиженцем. Добавим, как ранее сообщили в его избирательном штабе, граждане России оставили более 1 миллиона подписей в поддержку выдвижения в президенты РФ нынешнего главы государства.

Как известно, для регистрации кандидата в Центризбиркоме (ЦИК) необходимо собрать лишь 300 тыс. подписей. Однако штабом Владимира Путина было принято решение не останавливать сбор подписей и дать возможность всем желающим выразить свою поддержку кандидату.