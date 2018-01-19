Пекин, 19 января, 2018, 08:40 — ИА Регнум. Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-11» запустила 19 января на орбиту шесть спутников, сообщает газета Global Times.

Запуск ракеты

Данная миссия стала первой, когда Китай использовал твердотопливные ракеты для обслуживания иностранных заказов на выведение спутников на орбиту.

Разработкой и строительством ракеты занимался Исследовательский институт ракетной техники Китайского объединения космических технологий.

Ракета «Чанчжэн-11» была запущена с космодрома Цзюцюань, расположенного на северо-западе Китая, в 12:12 по местному времени, после чего вывела шесть небольших спутников на орбиту.

Два из них — спутники наблюдения за Землей, принадлежащие китайскому государственному предприятию, три — экспериментальные спутники частных китайских компаний, а также один канадский спутник. Его назначение не сообщается.

Напомним, что это уже третья миссия ракеты-носителя «Чанчжэн-11» и 246-я миссия ракет семейства «Чанчжэн».

Новый год начался достаточно активно для китайских космических запусков. Так, 12 января были запущены три спутника китайской системы глобального позиционирования BeiDou-3, а 13 января — вспомогательный спутник для поиска ресурсов на поверхности Земли.