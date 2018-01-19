Подгорица, 19 января, 2018, 08:32 — ИА Регнум. Российскую Федерацию перестали обвинять по делу о перевороте в Черногории в 2016 году. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на лидера «Демократического фронта» Милана Кнежевича, который является одним из главных обвиняемых по этому делу.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Черногория

По его словам, прокуратура и свидетель перестали упоминать российские государственные органы еще с начала декабря 2017 года.

Лидер «Демократического фронта» назвал такой поворот кардинальным изменением ситуации и связал его с тем, что прокурор осознал невозможность довести «инсценированное дело» до конца в привязке к РФ.

«Если продолжать выискивать российский след, процесс может затянуться, — сказал политик. — Тем более что прокуратура до сих пор не представила никаких весомых доказательств».

По его мнению, Подгорица планирует завершить процесс до президентских выборов — 2018, чтобы «дискредитировать оппозицию» в глазах местных жителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обвиняемыми по уголовному делу о попытке госпереворота в Черногории проходят 14 человек, в числе которых — двое граждан РФ.

По версии обвинения, в день парламентских выборов в Черногории 16 октября 2016 года группа лиц планировала осуществить вооружённый захват здания парламента страны, якобы с тем чтобы предотвратить вступление страны в НАТО.

Спецпрокурор Черногории Миливое Катнич в феврале 2017 года заявил, что к попытке переворота были причастны некие «государственные органы России».

Фигуранты дела себя виновными не признают и называют процесс политическим и сфабрикованным.

Читайте также: Суд Черногории не пустил в РФ оппозиционеров, обвиняемых в подготовке путча