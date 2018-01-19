Москва, 19 января, 2018, 08:26 — ИА Регнум. В Москве за двое суток выпала почти четверть от месячной нормы осадков, сообщает Гидрометцентр России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метель в Москве

Выпало 10 мм осадков при норме в 42 мм осадков. Синоптики уточняют, что за двенадцать часов 18 января выпало пять миллиметров, четыре миллиметра — в ночь на 18 января.

17 января, в Москве днем выпало 0,3 миллиметра. В четверг, 18 января, высота выпавшего снежного покрова составила 12 сантиметров.

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Кроме того, в Москве остается повышенным уровень опасности: желтый уровень введен из-за сильного ветра.