Санкт-Петербург, 19 января, 2018, 08:21 — ИА Регнум. В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) санкт-петербургский СКА побил рекорд по проценту набранных очков.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

Команда Олега Знарка набрала 132 очка в 52 матчах регулярного чемпионата, что составляет 78,5% очков. Это лучший результат в истории лиги.

Ранее рекорд принадлежал московскому ЦСКА, который набрал 77,2% очков.

СКА добился такого результата после матча с владивостокским «Адмиралом», в котором разгромил соперника со счётом 7:2.

Четыре шайбы в этом матче забил Николай Прохоркин, оформивший покер. Ешё по шайбе забили Патрик Херсли, Сергей Калинин и Илья Каблуков.

СКА (Санкт-Петербург) — «Адмирал» (Владивосток) — 7:2 (2:1, 4:0, 1:1).

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