Токио, 19 января, 2018, 08:20 — ИА Регнум. Власти Японии подвергли критике американских военных за нарушение обещания не совершать военные вылеты над территорией школы, расположенной на острове Окинава, сообщает 19 января Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Причиной конфликта послужил очередной полет военной авиации, несмотря на обещания этого больше не делать.

Токио попросил Вашингтон больше не летать над учебным заведением, так как в прошлом месяце у вертолета выпало стекло кабины и упало прямо на школу.

«Это неприемлемо. Мы хотели бы, чтобы США справились с этой проблемой», — заявил министр обороны Японии Ицунори Онодэра.

Учащиеся и учителя школы, расположенной вблизи американской военной базы Футенма, вынуждены проводить тренировки по эвакуации в случае падения вертолетов или их частей на учебное заведение.

Напомним, военная база вооруженных сил США, расположенная на Окинаве, располагает 30 тыс. военнослужащими, которые здесь живут и работают. Остров находился под американской оккупацией до 1972 года.