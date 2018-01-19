Москва, 19 января, 2018, 08:11 — ИА Регнум. Разобраться с жалобой на перенос премьеры фильма «Приключения Паддингтона 2» поручил председатель правительства России Дмитрий Медведев, сообщил 18 источник в аппарате правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Есть поручение премьера разобраться в ситуации», — цитирует РБК собеседника.

Напомним, с жалобой в правительство Ассоциация владельцев кинотеатров. Ее представители указали на грубое, на их взгляд, нарушение, связанное с переносом даты премьеры фильма Паддингтоне с 18 января на 1 февраля.

Фильм был запланирован к показу в январе, однако в связи с плотным графиком премьер, его выход на экраны «передвинули».

Скандал разразился, когда выяснилось, что кинотеатры организовали предварительную продажу билетов на сумму более 750 тысяч рублей. В ассоциации отметили, что из-за действий министерства культуры России эти деньги теперь необходимо будет возвращать зрителям.

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На данную претензию ранее отреагировал заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин, который объяснил, что предпродажа билетов в кино является грубым нарушением российского законодательства и посочувствовал зрителям, которые стали жертвами обмана кинотеатров.