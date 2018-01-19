Вашингтон, 19 января, 2018, 08:17 — ИА Регнум. Топ-100 лучших фильмов всех времен и народов по версии зрителей опубликовал 18 января известный сайт о кинематографе Rotten Tomatoes.

Цитата к/ф «Гражданин Кейн». реж. Орсон Уэллс. 1941. США Гражданин Кейн

Отбор проходил среди тех фильм, у которых более 40 рейтинговых обзоров. Первую тройку занимают фильмы «Волшебник из страны Оз» 1929 года, «Гражданин Кейн» 1941 года и «Прочь» 2017 года.

Интересно, что по рейтингу фильм «Гражданин Кейн» выше, чем фильм, занявший первое место. Однако по количеству отзывов он значительно проигрывает, именно это и поставило его на второе место.

После публикации списка издание Indie Wire задалось вопросом: «Есть ли в мире какой-нибудь другой список, который помещает «Человека-паука: возвращение домой» выше «Апокалипсис сегодня?»

Интересно, что в этом списке представлено три фильма периода зарождения немецкого экспрессионизма. Так, на шестом месте фильм Роберта Вине «Кабинет доктора Калигари» 1920 года, на девятом месте картина Фрица Ланга «Метрополис» 1927 года, а на 23-м месте Фридрих Мурнау с картиной «Носферату. Симфония ужаса» 1922 года.

В списке представлены как современные фильмы, например на 55-м месте «Звездные войны: последний джедай» 2017 года. Так и фильмы классики кинематографа: на 76-м месте фильм Стенли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу» 1964 года.

Отметим, что российские рейтинговые списки отличаются от зарубежных. Так, на сайте «Кинопоиск» опубликован список топ-250 фильмов, сформированный по результатам голосования. Первую тройку любимчиков зрителей составляет «Побег из Шоушенка», «Зеленая миля» и «Форест Гамп».