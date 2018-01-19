Москва, 19 января, 2018, 07:55 — ИА Регнум. В Москве 19 января ожидается слабый мороз до минус 6 градусов и небольшой снег, говорится в сообщении Гидрометцентра.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Синоптики обещают от минус 4 до минус 6 градусов мороза. Этот показатель выше климатической нормы на 3−5 градусов.

Ветер днем будет дуть восточный, юго-восточный, 5−10 м/с, местами порывы до 17 м/c. В Московской области будет морознее: столбик термометра опустится до минус 9 градусов.

Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.