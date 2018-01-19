Горно-Алтайск, 19 января, 2018, 07:55 — ИА Регнум. Участники 26-й Международной транссибирской микологической экспедиции в ходе обработки полученных результатов выявили на Алтае три новых вида грибов — Botryobasidium simile, Dendrothele nivosa, Paullicorticium ansatum. Об этом информируют сотрудники Катунского заповедника, на территории которого и проходила часть экспедиции.

Катынский заповедник Dendrothele nivosa

По словам ведущего научного сотрудника Института экологии растений и животных Антона Ширяева, лето 2017 года в Республике Алтай было сухое, поэтому лишь немногие из напочвенных гумусовых и микоризообразующих видов, а также подстилочных сапротрофов были способны сформировать плодовые тела.

Напомним, в Красную книгу Республики Алтай занесены порядка 20 различных видов грибов. Из съедобных, экзотических там значатся: уховидная аурикулярия, грифола курчавая (танцующий гриб), гигантский головач, гериций коралловидный, фиолетовый паутинник, белый подосиновик, собачий мутинус и другие.

«Всего в ходе работ в Катунском заповеднике было выявлено 80 видов афиллофороидных грибов, три из которых зафиксированы на территории России впервые», — пояснил учёный.

По его словам, впервые найденные на территории России экземпляры произрастали на валеже лиственницы и отмерших частях можжевельника. Относятся они к афиллофороидным, древоразрушающим грибам. Всего в мире таких насчитывается более тысячи различных видов, а самым, пожалуй, известным является гриб-трутовик.

Как уже сообщало ИА REGNUM, именно эта разновидность с декабря 2017 года губит леса в Новгородской области. Причём, по словам директора Центра защиты леса Новгородской области Романа Глебова, большая часть осиновых лесов — более 116 га — повреждена ложным осиновым трутовиком, который вызывает желтую сердцевинную гниль стволов осины.