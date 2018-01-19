Москва, 19 января, 2018, 07:50 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже открылись 18 января снижением по доллару и евро. Рубль проигнорировал снижение нефтяных котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Это произошло потому, что участники рынка сконцентрировали своё внимание на ослаблении доллара США и росте индекса государственных облигаций России (RGBI).

Ослабление американской валюты началось с азиатской сессии после выхода положительной китайкой статистики. Сначала снижение курса воспринималось трейдерами как коррекция к предыдущему его росту 17 января.

Потом его падение ускорилось на фоне опасений возможной приостановки работы правительства США и публикации неоднозначных данных по США.

Палата представителей США продлила финансирование правительства до 16 февраля, поэтому вопрос о приостановке работы правительства США на время снялся с повестки дня. По итогам дня курс доллара снизился до 56,41 руб., курс евро — до 69,01.

Сегодня, 19 января, стоимость Brent снизилась на 0,75%, до $68,58. Учитывая, что определенную поддержку рублю начинает оказывать приближающийся налоговый период, то курс рубля может открыться незначительным снижением против иностранных валют. Для налоговых выплат экспортеры будут продавать валюту.

Спрос на ОФЗ сохраняется высокий. Это подтверждает ежедневный прирост индекса RGBI. В паре доллар/рубль сформировался широкий коридор 56,20−57,20 руб. В нем цена может простоять до конца месяца. В паре евро/рубль тенденция сохраняется к росту до 69,90/70,00 руб.

Напомним, 18 января по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 22 коп. (-0,40%), до 56,52 руб., курс евро — на 24 коп. (-0,35%), до 69,13 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,9 млрд (-32,55%), евро/рубль — 318,8 млн евро (+4,45%).

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