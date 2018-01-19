Москва, 19 января, 2018, 07:52 — ИА Регнум. 411,8 тыс. новых отечественных автомобилей реализовано в России за 2017 год, такие данные публикует аналитическое агентство «Автостат» 19 января.

Логотип компании АвтоВАЗ

Аналитики фиксируют прирост продаж относительно 2016 года на уровне 11%, что, в свою очередь, соответствует 26% от общего числа продаж в 2017 легковых автомобилей и лёгкой коммерческой техники.

Вместе с рынком росли все отечественные автопроизводители, за исключением УАЗа. Объёмы реализации новых автомобилей УАЗ показали снижение на 15% — до 41,6 тыс. машин.

Лёгкая коммерческая техника «ГАЗ» продавалась на 5% больше, чем в 2016 году, её продажи достигли 58,6 тыс. машин, что соответствует восьмому месту в ТОП-10 отечественного авторынка 2017 года.

Лидером продаж остаётся Lada. АвтоВАЗ реализовал в прошлом году 311,6 тыс. новых автомобилей. По отношению к 2016 году продажи Lada выросли на 17%.