В Татьянин день в Москве студенты смогут бесплатно сходить на катки
Москва, 19 января, 2018, 07:38 — ИА Регнум. 25 января, в Татьянин день, в Москве студенты смогут бесплатно посетить катки. На входе нужно будет предъявить студенческий билет и паспорт, сообщается на портале мэра Москвы.
Студентки с именем Татьяна получат скидку 50% на прокат коньков.
Отмечается, что бесплатно попасть на каток смогут студенты очной формы обучения.
В акции участвуют 16 парков. Например, бесплатные катка будут работать в таких крупных парках, как Парк Горького, сад имени Баумана, сад «Эрмитаж», Измайловский парк и др.
Специальную акцию подготовили на ВДНХ по случаю празднования Дня российского студенчества. 25 января на крупнейший каток города и страны можно будет попасть бесплатно или купив билет со скидкой почти в 50%.
Некоторые парки в День студента подготовили развлекательную программу на катках.
Для всех Татьян Парк Горького подготовил отдельный подарок — возможность бесплатно посетить экскурсию «14 историй о любви».
При этом Татьяны могут взять с собой на познавательную прогулку еще одного человека. Для него посещение экскурсии также будет бесплатным.
В парках, где нет катков, для девушек по имени Татьяна и студентов также пройдут различные акции. Так, в музее-заповеднике «Царицыно» посетительницы с именем Татьяна и учащиеся вузов смогут бесплатно прокатиться на тюбинговой горке.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Татьянин день считается главным праздником студентов и отмечается 25 января. Именно в этот день в 1755 году императрица Елизавета подписала указ об учреждении Московского университета.
Список парков, где 25 января для студентов и посетительниц с именем Татьяна бесплатно будут работать катки:
— Парк Горького;
— сад «Эрмитаж»;
— Таганский парк;
— сад имени Баумана;
— Измайловский парк;
— Перовский парк;
— Бабушкинский парк;
— Лианозовский парк;
— парк 50-летия Октября;
— Гончаровский парк;
— парк «Ангарские пруды»;
— парк «Дубки»;
— парк «Сокольники»;
— парк «Фили»;
— парк «Красная Пресня»;
— парк «Усадьба Воронцово».
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