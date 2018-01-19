Москва, 19 января, 2018, 07:38 — ИА Регнум. 25 января, в Татьянин день, в Москве студенты смогут бесплатно посетить катки. На входе нужно будет предъявить студенческий билет и паспорт, сообщается на портале мэра Москвы.

StrategicWebDesign_Net Коньки

Студентки с именем Татьяна получат скидку 50% на прокат коньков.

Отмечается, что бесплатно попасть на каток смогут студенты очной формы обучения.

В акции участвуют 16 парков. Например, бесплатные катка будут работать в таких крупных парках, как Парк Горького, сад имени Баумана, сад «Эрмитаж», Измайловский парк и др.

Специальную акцию подготовили на ВДНХ по случаю празднования Дня российского студенчества. 25 января на крупнейший каток города и страны можно будет попасть бесплатно или купив билет со скидкой почти в 50%.

Некоторые парки в День студента подготовили развлекательную программу на катках.

Для всех Татьян Парк Горького подготовил отдельный подарок — возможность бесплатно посетить экскурсию «14 историй о любви».

При этом Татьяны могут взять с собой на познавательную прогулку еще одного человека. Для него посещение экскурсии также будет бесплатным.

В парках, где нет катков, для девушек по имени Татьяна и студентов также пройдут различные акции. Так, в музее-заповеднике «Царицыно» посетительницы с именем Татьяна и учащиеся вузов смогут бесплатно прокатиться на тюбинговой горке.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Татьянин день считается главным праздником студентов и отмечается 25 января. Именно в этот день в 1755 году императрица Елизавета подписала указ об учреждении Московского университета.

Список парков, где 25 января для студентов и посетительниц с именем Татьяна бесплатно будут работать катки:

— Парк Горького;

— сад «Эрмитаж»;

— Таганский парк;

— сад имени Баумана;

— Измайловский парк;

— Перовский парк;

— Бабушкинский парк;

— Лианозовский парк;

— парк 50-летия Октября;

— Гончаровский парк;

— парк «Ангарские пруды»;

— парк «Дубки»;

— парк «Сокольники»;

— парк «Фили»;

— парк «Красная Пресня»;

— парк «Усадьба Воронцово».

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