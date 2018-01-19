Вашингтон, 19 января, 2018, 07:38 — ИА Регнум. Проект временного бюджета для финансирования работы федерального правительства до 16 февраля одобрила палата представителей конгресса США, сообщает 18 января CBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

В соответствии с текстом документа, средства на работу американских чиновников будут выделены для продолжения работы до 16 февраля. Также решение позволит на шесть лет продлить действие программы льготного медицинского обслуживания детей из семей определенных категорий.

Кроме того, документом предусмотрены расходы на финансирование противоракетной обороны и моратория на уплату некоторых видов налогов.

Для вступления документа в силу необходима его поддержка сенатом и президентом США Дональдом Трампом. Издание отмечает, что на завершение всех процедур у сенаторов и представителей администрации остались одни сутки — если до вечера пятницы документ не будет принят, то уже в субботу 20 января правительство останется без финансирования.

Напомним, что указанная версия временного бюджета — четвертая по счету, три предыдущих рассматривали в Конгрессе с сентября 2017 года.

Ранее Дональд Трамп выступил за поддержку данного проекта. «Палата представителей должна сегодня принять законопроект о финансировании правительства. Это очень важно для нашей страны — наши вооружённые силы нуждаются в этом!» — написал он у себя в Twitter.

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