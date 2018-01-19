Иркутск, 19 января, 2018, 06:32 — ИА Регнум. Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа (СФО) по лёгкой атлетике в Иркутске, куда неожиданно нагрянули допинг-офицеры Российского антидопингового агентства (РУСАДА), стал серьёзным репетиционным испытанием для федерации лёгкой атлетики Иркутской области. После скандала с массовым отказом спортсменов от участия в соревнованиях её вице-президент Владимир Соловьёв заявил, что считает его провокацией против иркутской лёгкой атлетики. Подробности с брифинга, где детально обсуждался этот вопрос, сообщает ircity.ru.

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края Скандальный Чемпионат и первенство СФО по лёгкой атлетике в Иркутске

Напомним, турнир проходил 13 и 14 января. В легкоатлетический манеж спорткомплекса «Байкал-Арена» съехались 600 спортсменов из Иркутской, Томской, Новосибирской, Омской, Кемеровской областей, Красноярского, Алтайского, Забайкальского краёв, республик Бурятия и Хакасия.

По заявлению заместителя министра спорта Приангарья Павла Богатырёва, на соревнованиях сотрудниками ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство) было взято шесть проб, но интересовались почему-то исключительно спортсменами на прыжках в длину.

«Видимо, было такое задание. В других видах спорта ни у кого не были взяты допинг-пробы», — заметил чиновник.

Павел Богатырёв также напомнил порядок взятия допинг-проб: «Если человек был в списке, но не вышел на соревнования, у него всё равно существует обязанность сдать допинг-тест, и, в случае отказа от прохождения процедуры, спортсмен практически автоматически подлежит дисквалификации. Таких отказов на соревнованиях в Иркутске не было».

Также он заявил, что если спортсмен не вышел на старт или не финишировал, это не является нарушением антидопинговых правил. Отсутствие 36 спортсменов он отнёс к проблеме дисциплины и ответственного отношения к делу, нежели употребления запрещённых препаратов.

Интересно и то, что после случившегося организаторы иркутских соревнований сравнили неявку на аналогичные состязания в других регионах. По словам Павла Богатырёва, оказалось, что в среднем она составила 30−35 человек.

«Мы не вышли за рамки этой статистики. Несмотря на то, что больше нигде ВАДА не проверяла спортсменов, везде неявка была примерно такая же, как у нас», — привёл довод чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, другого мнения придерживается начальник отдела подготовки спортивного резерва и развития студенческого спорта управления спорта и молодёжной политики Алтайского края Наталья Шубенкова (мать олимпийского чемпиона Сергея Шубенкова, в прошлом — известная легкоатлетка). Ей ситуация кажется подозрительной:

«Наши выступали. И только на второй день не вышли на старт. Многие же снялись, как только приехали офицеры из РУСАДА. Подозреваются сейчас все 36 человек. По каждому из них проверку проведут самым тщательным образом: кто уехал, почему, достоверна ли справка. Ведь некоторые справки там же, на соревнованиях у местного врача брали. Но чтобы так массово заболели — это уже подозрительно само по себе. Можно представить двух-трех, ну пятерых, снявшихся по болезни. Но не 36 человек! Это естественно кто-то там по ходу дела начинает искать врачей и всякие «отмазки».