Москва, 19 января, 2018, 04:58 — ИА Регнум. Накопления российских граждан в рублях за минувший год оказались небывало высокими: общий объем сбережений достиг суммы почти 30 трлн рублей, 19 января пишет газета «Известия».

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Уточняется, что за 2017 год накопления выросли на 13,9%, что превышает инфляцию в пять с половиной раз. Объем сбережений, по данным Росстата, оказался равен до 29,5 трлн рублей.

Основная часть этой суммы (19,6 трлн руб.) приходится на банковские вклады, оставшаяся треть — в ценных бумагах и наличных: пять триллионов рублей — наличные, 4,7 трлн рублей — ценные бумаги.

Комментируя данные Росстата, Дмитрий Белоусов, глава направления «Макроэкономика и финансы» Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, сказал, что на сегодняшний день оттока вкладов из банков нет.

«Население заманивают в банки ставками по депозитам. Да, они за год снизились, но всё равно остались привлекательными, — казал Белоусов. — К тому же в прошлом году регионы массово выполняли майские указы президента о повышении зарплат до средней по региону».

Другой эксперт — директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович — рассматривает рост сбережений как позитивный фактор для экономики.

«Когда растут накопления на черный день — развивается экономика, — считает Остапкович. — Деньги в основном хранят в банках, которые затем направляют их на кредитование предприятий. Бизнес инвестирует средства, взятые в кредит, в свое производство, тем самым увеличивая ВВП».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 36% жителей России за последние полгода не совершали никаких крупных покупок: показатель вырос на пять процентов.