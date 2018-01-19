Пекин, 19 января, 2018, 04:27 — ИА Регнум. Температура океанов в 2017 году достигла наивысшей отметки, сообщает 18 января китайское агентство «Синьхуа».

Океан

По сведениям Института атмосферной физики при Китайской академии наук, в сравнении с 2015 годом, который также отметился вторым температурным рекордом океана, избыток тепла в пласте воды до двух километров ниже уровня моря всего Мирового океана в 2017 году содержит в 700 раз больше энергии, чем годовое потребление электричества всем Китаем уровня 2016 года.

Атлантический и Северный Ледовитый океаны нагреваются быстрее остальных, поскольку потепление уже имеет место быть в большинстве других морей.

В результате морские экосистемы находятся в опасности. Особенно подвержены опасности коралловые рифы и создания, которые обитают на них, отмечают исследователи института.

Теплосодержание Мирового океана является ключевым индикатором климатических изменений. В связи с высокой спецификой теплоемкости вода Мирового океана несет в себе 90% энергии глобального потепления, отмечают китайские ученые.

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