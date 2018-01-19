Москва, 19 января, 2018, 04:29 — ИА Регнум. Защитой от нового вида телефонного мошенничества, при которой с банковского счета абонента снимаются деньги, может служить такая проста вещь как неразглашение персональных данных сотрудникам банка, сообщил глава направления противодействия мошенничеству центра информбезопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов, 19 января пишет газета «Известия».

lcb Банковские карты

Комментируя информацию о новом виде телефонного мошенничества, при котором человеку звонят по мобильному телефону, а затем похищают деньги со счета, эксперт посоветовал быть бдительнее

«Абонентам можно лишь посоветовать соблюдать прописные истины: не разглашать персональные данные, такие как PIN, CVV и одноразовое пароли, сотрудникам банка, — сказал Сизов. — При дистанционном обслуживании клиентов реальным операционным работникам такие сведения не нужны».

Отметим, что очередная мошенническая схема заключается с следующем: мошенники приобретают у сотовых операторов виртуальные АТС и оформляют ее на одноразовую сим-карту. После этого через веб-интерфейс меняют номер своей станции на номер банка и звонят клиентам, представляясь сотрудниками банка.

После этого, получив нужные данные, они переводят деньги со счетов клиентов. Клиенты сообщают данные, поскольку звонок идет с номера банка.

Как сообщил Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра Zecurion, абоненты сообщают номер карт, одноразовые пароли и коды доступа, необходимые для проведения операций по картам.