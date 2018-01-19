США и Украина пытаются спровоцировать РФ. Терпение на исходе: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 19 января, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Большая провокация: Украина может накануне выборов в России начать уничтожать Донецк и Луганск;
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- Не допустить дискриминации: Госдума готовит заявление после запрета российских СМИ в Молдавии;
- «Два года рецессии — позади»: Россия получила «похвалу» от МВФ за экономическую политику.