Ереван, 19 января, 2018, 00:12 — ИА Регнум. Правительство Армении одобрило сегодня, 19 января, внесение изменений и дополнений в закон «О высшем образовании», «Об образовании» и ряд смежных законов.

Soghomon Matevosyan Здание ЕГУ

Согласно обоснованию, изменения обусловлены тенденциями развития высшего образования и расширения его международной составляющей, а также интеграцией армянской системы высшего образования в европейское пространство.

Министр образования и науки Армении Левон Мкртчян в ходе брифинга после заседания правительства отметил, что после принятия данного закона в системе высшего образования Армении должны произойти коренные изменения.

По словам Мкртчяна, таким образом выполняется договоренность между ЕС и министерством образования Армении. Министр отметил, что это является одним из 5 условий по интеграции в единое европейское пространство высшего образования.

«По данному закону студент получает возможность участвовать в полной или частичной образовательной программе. В случае получения полного образования студенты бакалавриата проходят обучение на протяжении 4−6 лет, а частичного — в течение 4−8 лет. Таким образом данная система плавно заменит существующую систему заочного обучения», — отметил министр.

Чтобы получить степень бакалавра студенту будет необходимо набрать 250 кредитов. Зарабатывать необходимые кредиты каждый студент может поэтапно в течение от 4 до 8 лет, выбрав, соответственно, короткий или длинный курс обучения.

Для областных университетов, по словам министра, предусматривается предбакалавриат — программа, совмещающая среднее специализированное образование и бакалавриат.

Мкртчян также поведал, что у правительства есть три года, чтобы претворить в жизнь новые законы, для чего при помощи Всемирного банка сформируют «дорожную карту» действий на предстоящие годы.