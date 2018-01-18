Москва, 19 января, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Традиционные крещенские купания начались на Дворцовом пруду парка «Останкино» в Москве. Праздничные мероприятия открылись торжественной службой в храме Живоначальной Троицы в Останкине, сообщает корреспондент ИА REGNUM 18 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Купель на Дворцовом пруду в Останкино

После богослужения состоялся крестный ход и великое освящение воды, после чего все желающие смогли погрузиться в специально приготовленную купель в виде креста. Дворцовый пруд из года в год становится единственным водоёмом в Северо-Восточном округе, где на Крещение можно окунаться в прорубь.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в 2018 году к пруду пришло меньше желающих окунуться в иордань, чем в 2017-м. Праздничная церемония проходит спокойно, за порядком возле проруби следят сотрудники МЧС, представители правоохранительных организаций и народные дружинники. Также с 19:00 около Дворцового пруда начала дежурить карета скорой помощи и врачи. Никаких происшествий и случаев недомоганий зафиксировано не было.

Добавим, все желающие смогут окунуться в Останкинскую купель с 20:00 18 января до 18:00 19 января 2018 года. На берегу Дворцового пруда подготовлены женская и мужская раздевалки, есть туалетные кабины и пункты обогрева. Сама купель оборудована безопасным подходом и спуском к воде. После погружения каждый желающий может согреться горячим чаем.

Дарья Антонова ИА REGNUM Несмотря на большое количество желающих окунуться в купель, ожидание не превышало пары минут

Также в ночь с 18 на 19 января 35 маршрутов наземного транспорта будут работать до 03:00. По маршрутам будут ходить следующие транспортные средства:

— троллейбусы № 21, 52, 57, 64, 73;

— трамваи № 6, 26, 28;

— автобусы № 17, 29, 32, 48, 79, 109, 127, 151, 173, 202, 210, 227, 257, 304, 433, 577, 608, 616, 623, 642, 652, 653, 738, 804, 885 и 892, а также № 10 (ЗелАО).

Дарья Антонова ИА REGNUM Очередь к купели

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве принять участие в традиционном православном обряде, крещенском купании, верующие жители и гости столицы смогут в 59 купелях и иорданях, которые будут организованы в разных районах города. Купели оборудованы мостками и лестницами с перилами, рядом установлены раздевалки с обогревом и туалетные кабины.

Также в период с 18 по 19 января в более чем 400 храмах Москвы пройдут праздничные богослужения. За безопасностью будут следитьоколо 2,5 тысячи человек, среди которых медицинские работники, полицейские, сотрудники МЧС, поисково-спасательных станций, Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.

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