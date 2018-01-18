Санкт-Петербург, 18 января, 2018, 22:07 — ИА Регнум. В 75-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда, которая отмечалась сегодня, 18 января, у памятного знака «Дни блокады» на набережной реки Фонтанки, у дома 21, состоялась патриотическая акция «Свеча памяти».

Дарья Драй ИА REGNUM Из ледяной проруби...

В ней участвовали уже совсем немногочисленные ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, воспитанники подростково-молодежных клубов, курсанты Военного инженерно-технического университета, представители администрации Центрального района Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Юные жители города чтут память блокадников

В память о жертвах почти 900-дневной вражеской осады города, унесшей сотни тысяч человеческих жизней, зажглись свечи, а на гранит набережной легли красные гвоздики.

Звучала музыка Дмитрия Шостаковича и мелодии военных лет, стихотворения о войне и блокаде, пожилые люди вспоминали о том страшном и героическом времени, которое им довелось застать, делились этими рассказами с молодежью.

Дарья Драй ИА REGNUM Памятный знак «Дни блокады»

Акция «Свеча памяти» стала традиционной, она проходит в памятные для города даты — в день начала блокады, день прорыва блокады и день полного освобождения Ленинграда от блокады, а также в день памяти и скорби 22 июня и 9 мая, в День Победы.

Дарья Драй ИА REGNUM Церемония возложения цветов, посвященная Дню прорыва блокады Ленинграда

Памятный знак был установлен в 2001 году на спуске к реке Фонтанка, напротив дома 21. Надпись на плите из серого гранита гласит: «Здесь из ледяной проруби брали воду жители блокадного Ленинграда».

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Дарья Драй ИА REGNUM Церемония возложения цветов, посвященная Дню прорыва блокады Ленинграда

18 января 1943 года советскими войсками была прорвана вражеская блокада Ленинграда. Прорыв блокады стал результатом операции «Искра», которую осуществили войска Ленинградского и Волховского фронтов, соединившиеся южнее Ладожского озера. Для полной ликвидации блокады потребовался еще год упорных и кровопролитных боёв, завершившихся разгромом немецких войск под Ленинградом.