Свеча в День прорыва: на Фонтанке помянули жертв блокады Ленинграда
Санкт-Петербург, 18 января, 2018, 22:07 — ИА Регнум. В 75-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда, которая отмечалась сегодня, 18 января, у памятного знака «Дни блокады» на набережной реки Фонтанки, у дома 21, состоялась патриотическая акция «Свеча памяти».
В ней участвовали уже совсем немногочисленные ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, воспитанники подростково-молодежных клубов, курсанты Военного инженерно-технического университета, представители администрации Центрального района Петербурга.
В память о жертвах почти 900-дневной вражеской осады города, унесшей сотни тысяч человеческих жизней, зажглись свечи, а на гранит набережной легли красные гвоздики.
Звучала музыка Дмитрия Шостаковича и мелодии военных лет, стихотворения о войне и блокаде, пожилые люди вспоминали о том страшном и героическом времени, которое им довелось застать, делились этими рассказами с молодежью.
Акция «Свеча памяти» стала традиционной, она проходит в памятные для города даты — в день начала блокады, день прорыва блокады и день полного освобождения Ленинграда от блокады, а также в день памяти и скорби 22 июня и 9 мая, в День Победы.
Памятный знак был установлен в 2001 году на спуске к реке Фонтанка, напротив дома 21. Надпись на плите из серого гранита гласит: «Здесь из ледяной проруби брали воду жители блокадного Ленинграда».
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18 января 1943 года советскими войсками была прорвана вражеская блокада Ленинграда. Прорыв блокады стал результатом операции «Искра», которую осуществили войска Ленинградского и Волховского фронтов, соединившиеся южнее Ладожского озера. Для полной ликвидации блокады потребовался еще год упорных и кровопролитных боёв, завершившихся разгромом немецких войск под Ленинградом.