Баку, 18 января, 2018, 21:31 — ИА Регнум. В Азербайджане весной 2018 года начнется совместное производство азербайджано-иранских легковых автомобилей.

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«Совместное азербайджано-иранское предприятие Azermash-İran Khodro в марте 2018 года введет в эксплуатацию автомобильный завод. Завод расположен на территории Нефтчалинского промышленного квартала», — сказал председатель правления Azermash Эмин Ахундов агентству «Азертадж».

По его словам, в настоящее время завершаются работы по установке оборудования. На первом этапе мощность завода составит 10 тыс. автомобилей в год. Однако, планируется до конца 2019 года выпуск пока 6 тыс. автомобилей.

«В основном эти автомобили будут предназначены для внутреннего рынка. Параллельно с этим ведутся исследования возможностей по выходу на рынки других стран. В частности, по поставкам в Россию», — сказал Ахундов.

Он добавил, что в конце 2019 года большая часть запасных частей для автомобилей будет производиться в Азербайджане. Поэтому Azermash заинтересована в развитии автомобильной промышленности и в других регионах Азербайджана.

На заводе будут производиться автомобили моделей Runna, Samand, Soren, Dena, Peugeot-206, Peugeot-207, Renault-Tondar, Renault-Pickup.

Как сообщалось ранее, азербайджанская Azermash и İran Khodro договорились о создании совместного производства автомобилей. Первичные инвестиции в строительство завода оцениваются в $15 млн. При этом 25% инвестиций вносит иранская сторона, 75% — азербайджанская. Закладка фундамента завода состоялась 6 августа 2016 года.