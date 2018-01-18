Ереван, 18 января, 2018, 20:55 — ИА Регнум. Министр энергетики и природных ресурсов Армении Ашот Манукян представил заявление об отставке. Об этом радио Азатутюн сообщил пресс-секретарь министра Васак Тарпошян.

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Он отметил, что не в курсе причины отставки. Он также затруднился сказать, чем в дальнейшем будет заниматься Ашот Манукян.

По словам Тарпошяна, сегодня Манукян продолжает выполнять свои обязанности. Пока неизвестно, принята ли отставка министра.

Ашот Манукян пришёл в правительство вместе с премьером Кареном Карапетяном в октябре 2016 года.

По данным газеты «Грапарак», Ашот Манукян намерен перейти на работу в «Ташир Груп» и возглавить достаточно обширную энергетическую сферу, находящуюся в управлении данной компании.

Газета «Жаманак» со ссылкой на свои источники в свою очередь пишет, что председатель Контрольной палаты Левон Йолян хочет в середине апреля вновь вернуться на пост министра энергетики.

«Желание Йоляна обусловлено существенным сокращением полномочий Контрольной палаты. После вступления в силу новой Конституции РА вместо Контрольной палаты будет действовать Аудиторская палата, которая своим влиянием и полномочиями значительной уступает действующей структуре. Поэтому Левон Йолян хочет быть руководителем ведомства, обладающего рычагами влияния», — отмечает издание.

Левон Йолян был назначен на пост министра энергетики и природных ресурсов в феврале 2016 года и проработал на этой должности до прихода в правительство Ашота Манукяна.