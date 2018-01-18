Санкт-Петербург, 18 января, 2018, 17:33 — ИА Регнум. На территории Октябрьской железной дороги в 2017 году из-за нарушения правил пересечения железнодорожных путей 171 человек погиб, в том числе 12 несовершеннолетних. Пострадали 75 человек. Такие данные обнародовала сегодня, 18 января, пресс-служба ОЖД.

Rzd.ru Электропоезд

Общее количество пострадавших и погибших в зоне ответственности ОЖД в прошлом году уменьшилось на 3% по сравнению с 2016 годом, однако вдвое выросло число электротравм: десять человек, в том числе четыре ребенка, погибли от удара током при попытке забраться на крышу вагона или ферму моста, еще два человека после поражения электричеством выжили.

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Неоднозначной остается ситуация на железнодорожных переездах ОЖД. К примеру, на переездах в Санкт-Петербурге за год не зафиксировано ни одного дорожно-транспортного происшествия, в связи с чем железнодорожники поблагодарили петербургских водителей.

В то же время в соседней Ленинградской области количество ДТП на переездах выросло с четырех в 2016 году до девяти в 2017 году. В Новгородской области на железнодорожных переездах в 2017 году случилось четыре ДТП, в то время как в 2016 году не было ни одного. В Тверской области в прошлом году произошло семь таких происшествий (в 2016 году — шесть ДТП).

«Всего за двенадцать месяцев 2017 года в зоне ответственности Октябрьской железной дороги произошло 25 дорожно-транспортных происшествий, что на 6 случаев превышает показатели 2016 года», — подвели общий итог в Октябрьской железной дороге.

Как отмечают в ОЖД, общий уровень непроизводственного травматизма за последние пять лет на Октябрьской магистрали уменьшился более чем в два раза.

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Более безопасной территорию железной дороги призваны сделать десять новых пешеходных переходов, оборудованных световой и звуковой сигнализацией, которые будут введены в эксплуатацию на ОЖД в 2018 году. На данный момент в зоне деятельности Октябрьской магистрали действуют 187 оборудованных переходов. В 2019 году современное оборудование появится еще на десяти пешеходных переходах.

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Как сообщало ИА REGNUM, в последние месяцы в Петербурге горожане неоднократно требовали решить проблему небезопасного перехода железнодорожных путей в Приморском районе. За 2017 год на переходе через железную дорогу в створе Туристской улицы погибли семь человек

Губернатору Санкт-Петербурга передали 1208 подписей под коллективным обращением с предложением обеспечить безопасный пешеходный переход, интернет-петиция с аналогичным требованием собрала более 245 тыс. подписей.

В петербургской администрации обещают проработать предложения о создании безопасного подземного пешеходного перехода через железнодорожные пути и Приморский проспект в створе Туристской улицы и о переносе туда железнодорожной платформы Яхтенная.

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