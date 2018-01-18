Калуга, 18 января, 2018, 17:15 — ИА Регнум. Калужские судебные приставы в течение 2017 года выдворили за пределы Калужского региона и страны 306 граждан иностранных государств, незаконно находящихся на территории Российской Федерации. Об этом 18 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

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В 2017 году под контролем калужских судебных приставов Российскую Федерацию покинули граждане Узбекистана, Таджикистана, Молдавии, а также ряда других стран. По закону в течение пяти лет им будет запрещен въезд на территорию России.

В 2016 году сотрудники специализированного отдела оперативного дежурства УФССП России по Калужской области доставили до пункта пропуска через государственную границу 302 иностранных гражданина, незаконно находящихся на территории Российской Федерации

Напомним, функции по исполнению судебных решений об административном выдворении иностранных граждан судебные приставы получили в 2012 году. Такая мера применяется к лицам, которые незаконно находятся в нашей стране. Зачастую эти граждане осуществляют трудовую деятельность в обход российского законодательства, работая, к примеру, на стройках, в подпольных цехах и у частных лиц.