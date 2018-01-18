Москва, 18 января, 2018, 17:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил обращение главам государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в связи с принятым Российской Федерацией с 1 января 2018 года председательством в органах Евразийского экономического союза: Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии. Tекст обращения опубликован на сайте Кремля.

kremlin.ru Владимир Путин

«Полагаем целесообразным изучить возможности более глубокого сопряжения форматов Союза (ЕАЭС — ИА REGNUM ) и Содружества Независимых Государств, некоторые страны-участницы которого могли бы стать наблюдателями при Евразэс», — сказал глава российского государства.

В тексте обращения также говорится:

Мы относимся к Евразэс как к важнейшему региональному интеграционному объединению, способствующему сближению экономик стран «пятёрки» и их устойчивому развитию в интересах обеспечения роста благосостояния наших народов.

За три года существования Союз доказал свою состоятельность и эффективность. Увеличиваются показатели внутреннего товарооборота и объёмы внешней торговли. Поступательно укрепляются позиции наших поставщиков на рынках третьих стран. Улучшается структура экспорта, в котором растёт доля товаров с высокой добавленной стоимостью. Создаются новые совместные предприятия, запускаются перспективные инвестиционные проекты, налаживается тесная промышленная кооперация. Расширяется ассортимент производимой на территории Союза продукции, что даёт потребителям доступ к более качественным и недорогим товарам и услугам.

Убеждён, что нам под силу не только сохранить набранные темпы роста, но и обеспечить дальнейшее развитие Евразэс. Для этого необходимо взглянуть на интеграционный проект шире — ставить перед собой и реализовывать амбициозные интеграционные задачи, осваивать новые направления и сферы сотрудничества. Нужно сделать так, чтобы все граждане наших государств чётко понимали и разделяли стоящие перед Союзом цели, активнее подключались к их решению, напрямую увязывали свои перспективы и благополучие с Евразийским экономическим союзом.

Поэтому в период своего председательства Россия намерена наряду с последовательным выполнением ранее достигнутых в рамках Евразэс договорённостей и принятых решений уделять приоритетное внимание насыщению повестки теми инициативами и проектами, интерес к которым проявляют представители деловых, экспертных и научных кругов, деятели культуры, молодёжь.

Сохраняя преемственность в работе, важно продолжать вместе с партнёрами по интеграции устранять остающиеся барьеры, изъятия и ограничения, мешающие формированию общего экономического пространства. Нам предстоит активизировать усилия по созданию единых рынков товаров и услуг, обеспечить условия для свободного движения капитала и рабочей силы. Стремиться к проведению согласованной политики в промышленности и сельском хозяйстве. Развивать импортозамещение, производственную и технологическую кооперацию. Осуществлять крупные проекты по модернизации транспортной инфраструктуры, выстраиванию эффективных логистических цепочек, повышению транзитного потенциала Союза.

Считаем необходимым ускорить реализацию общей «цифровой повестки» Союза. Координировать действия по развитию «интернет-экономики», формированию общих правил ведения цифровой торговли, единых стандартов обмена информацией и её защиты. Внедрять высокие технологии в государственное управление, промышленность, системы таможенного регулирования, другие сферы. Запускать совместные конкурентоспособные, инновационные и наукоёмкие производства.

Следует активнее подключать к интеграционным инициативам деловые круги — крупный бизнес и, что особенно важно, представителей малого и среднего предпринимательства. Более эффективно задействовать для финансирования межгосударственных проектов, имеющих сильный интеграционный эффект, ресурсы Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития.

Важно продолжать курс на сближение валютно-финансовой и денежно-кредитной политики государств — членов Евразэс и создание в перспективе единого финансового рынка. Особое внимание стоит уделить вопросам повышения уровня доверия к банковской системе, защиты интересов граждан и государств от действий, связанных с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.

Хорошие возможности для наращивания связей между странами «пятёрки» имеются в таких областях, как атомная энергетика, возобновляемые энергоисточники, экология, медицина, космос, туризм, спорт. Сейчас эти направления взаимодействия в рамках Евразэс практически не охвачены, но интерес к ним довольно высок — и со стороны бизнеса, и со стороны населения. Поэтому, как представляется, нам стоило бы вплотную заняться данными темами в многостороннем, союзном формате.

Намерены сделать акцент на дальнейшее углубление межрегионального и приграничного сотрудничества государств — членов Евразэс. Тем самым мы придадим дополнительный импульс интеграционным процессам, обеспечим более тесную кооперацию на уровне регионов стран-членов.

Предлагаем больше внимания уделять социально-гуманитарной сфере. Отмечу важность оказания содействия высшим учебным заведениям наших стран в налаживании межвузовских связей, реализации совместных учебных и научных программ, расширении студенческих обменов, повышении академической мобильности.

Ключевое значение для обеспечения развития Евразийского экономического союза имеет поддержание тесного, взаимовыгодного сотрудничества с другими государствами и интеграционными объединениями. С 2016 года успешно функционирует зона свободной торговли с Вьетнамом. Рассчитываем на позитивные результаты ведущихся сейчас переговоров по созданию ЗСТ с Египтом, Израилем, Индией, Ираном, Сербией и Сингапуром. Большие перспективы видим в подписании соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским союзом и КНР. Убеждён, Евразэс и китайская инициатива «Один пояс, один путь» могут эффективно дополнять друг друга.

Настроены на продолжение взаимодействия Евразийского союза с ООН и её специализированными структурами. Считаем важным, чтобы Союз и далее способствовал реализации Целей устойчивого развития ООН и других передовых глобальных инициатив.

Необходимо совместно укреплять позиции Союза в ВТО, вести дело к полноформатному участию Евразэс в работе других международных организаций, в том числе во Всемирной таможенной организации.

Хотел бы отдельно подчеркнуть необходимость внутренней «донастройки» Евразэс, обеспечения всеобъемлющего и безусловного выполнения всеми государствами-членами союзных норм и взятых на себя обязательств — даже если это предполагает корректировку национальных законодательств. Только через унификацию нормативно-правовых баз мы сможем добиться правильного и эффективного функционирования единых рынков, гарантировать свободу передвижения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

Россия выступает за последовательное укрепление наднационального потенциала Союза, в частности, за расширение в этом контексте компетенций Евразийской экономической комиссии. Ведь тем самым мы стимулируем дальнейшее сближение экономик стран Союза и максимально задействуем их возможности для решения общих интеграционных задач.

Рассчитываю на сотрудничество и содействие со стороны государств — членов Евразэс в практической реализации инициатив российского председательства в 2018 году. Убеждён, что дальнейшее углубление евразийской интеграции позволит повысить благосостояние наших граждан, будет способствовать сохранению культурной, исторической и социальной общности народов стран Союза.