Рыбинск, Ярославская область, 18 января, 2018, 17:09 — ИА Регнум. Рыбинская городская прокуратура провела проверку в государственном учреждении здравоохранения Ярославской области «Станция скорой медицинской помощи Рыбинска», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Машины «Скорой помощи»

В результате выявлены многочисленные факты превышения предельного времени прибытия выездной бригады скорой медицинской помощи по экстренным вызовам к пациентам, отмечают в прокуратуре.

В частности, по нормативу машина «Скорой» должна прибыть на вызов в течение 20 минут.

«Однако мы выявили нарушения: в первом случае речь идет о том, что «Скорая» ехала на вызов к несовершеннолетнему 1 час 49 минут, во втором пациент ждал помощи 4 часа 5 минут. Хочу отметить, что это были вызовы не по городу Рыбинск, а по муниципальному району, который также обслуживает городская станция «Скорой помощи», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора города Рыбинск Анна Камынина.

При этом норматив по времени прибытия — 20 минут — одинаков и для города, и для района.

Также в ходе проверки выявлены нарушения требований законодательства по обязательному оснащению санитарного автотранспорта и требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи.

По выявленным нарушениям в адрес главного врача учреждения Рыбинской городской прокуратурой внесено представление об устранении нарушений закона о доступности медицинской помощи, по результатам рассмотрения которого три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.