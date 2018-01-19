Москва, 19 января, 2018, 10:45 — ИА Регнум. С 15 по 18 февраля в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске пройдет ретроспектива «поэта отчуждения и некоммуникабельности», итальянского режиссера Микеланджело Антониони. Проект «Иноекино» вернет на большие экраны «тетралогию отчуждения» — фильмы «Приключение», «Ночь», «Затмение» и «Красная пустыня».

Odessa International Film Festival Кинотеатр

Именно эти картины, связанные стилистически и тематически, принесли режиссеру всемирное признание. Они рассказывают о судьбах красивых и достаточно состоятельных людей, которые не способы ни сформировать долговечные отношения друг с другом, ни разобраться, каково их предназначение в жизни.

Первый фильм — «Приключение» — стал краеугольным камнем европейского арт-хауса. Отказ от привычной логики построения сюжета, глубокие ракурсы и тщательно выстроенные мизансцены сделали картину настоящим прорывом в авторском кино и в целом обновили язык кинематографа.

И хотя ленту причислили к немеркнущей классике кино, изначально зрители не приняли новый фильм Антониони. Нарушенный режиссером принцип «завязка — кульминация — развязка» ввел неподготовленного зрителя в заблуждение. Осознание того, что фильм «никуда не ведет», грозило превратить картину в случайный набор эпизодов. Тем не менее глубокий психологизм принес картине ряд наград, среди которых приз жюри Каннского кинофестиваля 1960 года и номинация на британскую премию BAFTA в категориях лучший фильм и лучшая иностранная актриса — муза режиссера Моника Витте.

Спустя год на больших экранах появилась лента «Ночь», которая стала центральным фильмом «тетралогии отчуждения». И хотя визуальная и звуковая образность вновь играют в развитии сюжета большую роль, в «Ночи» диалогов больше, чем в остальных частях. Причиной этого стал главный герой картины — писатель, в профессии которого слово — главный инструмент. Однако обилие диалогов не вносит в картину ясности, так как каждая фраза персонажей — вовсе не то, что они чувствуют на самом деле.

«Книга «Антониони об Антониони» стояла на полке любого советского интеллигента. Поскольку была «буржуазной» и «антибуржуазной» одновременно. Удивительная «проза режиссёра»: замыслы, новеллы, не случившиеся сюжеты, заметки… Конечно, и сами фильмы, где для вдумчивого зрителя могут оказаться любопытными вопросы борьбы с «голливудским» и «коммерческим», поиски компромиссов, на которые режиссёр не был слишком падким. Столь ли анекдотическим является слух, что фильм «Ночь» он требовал снимать преимущественно ночью? Творчество Антониони вмещает в себя столетия итальянской культуры и напоминает нам, что когда-то кино было в значительной степени искусством», — прокомментировал кинокритик и постоянный автор ИА REGNUM Дмитрий Тёткин.

«Затмение» — не просто название следующего фильма Антониони, но еще и характеристика состояния, в котором пребывают персонажи картины. В третьем фильме Монике Витте досталась уже не эпизодическая роль, как это было ранее, а главная. Как и Антониони, Витте оказала влияние на дальнейшее развитие кинематографа. Образ актрисы настолько пришелся по душе некоторым её коллегам, в том числе современным, что они нередко использовали при работе задумчивую манеру и даже элементы одежды и прически, которыми Витте когда-то покорила зрителя.

Нередко «Затмение» называют лучшим фильмом Антониони и вершиной его творческого метода, в котором обреченные на отчуждение персонажи окончательно растворяются в окружающем их мире и самой материи кино.

Фильм «Красная пустыня» стал первой в творчестве Антониони цветной картиной. Именно поэтому его не всегда относят к «трилогии отчуждения», однако содержательно лента примыкает к вышеперечисленным фильмам. Её визуальная составляющая вновь берет верх над содержанием. К работе с цветом Антониони подошёл очень ответственно, трактуя пейзажи и интерьеры как усложнённые архитектурно-красочные фактуры. Чтобы добиться желаемого эффекта, он даже искусственно подкрашивал траву, деревья и реки. Каждый цвет играет в фильме определенную роль и несет свою смысловую нагрузку.

Ретроспектива пройдет в кинотеатрах «КАРО 11 Октябрь» (Москва), «Аврора» (Санкт-Петербург) и «Победа» (Новосибирск). В Москве фильмы программы представят кинокритики Евгений Майзель и Андрей Апостолов, в Петербурге — кинокритик Михаил Трофименков.