Санкт-Петербург, 18 января, 2018, 16:49 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Сергей Шаргунов (КПРФ) отправил запросы в прокуратуру Санкт-Петербурга в связи с планами застроить территорию у Пулковской обсерватории (Главная астрономическая обсерватория РАН). Об этом парламентарий и писатель сообщил на своей странице в Facebook.

Gaoran.ru Пулковская обсерватория РАН

По словам Шаргунова, к нему обратились участники инициативной группы «Сохраним Пулковскую обсерваторию», которая ведет борьбу за сохранение и развитие ГАО РАН в качестве научного учреждения.

Как напоминает депутат, основанная в 1839 году, обсерватория остается особо ценным объектом культурного наследия России, охраняемым ЮНЕСКО.

«Еще с 1945 года запрещалось возводить любые постройки в радиусе трех километров. И вот, объявлено о согласовании планов по застройке территории, прилегающей к этой Главной астрономической обсерватории РАН. Планируется строительство жилых многоквартирных домов. Ну да, конечно, важнее далёких небесных тел понятный и тесный новый элитный район. Вдобавок, по словам сотрудников, их хотят перевести на половину ставки под видом «оптимизации» и выдавить с работы, тем самым разрушив важнейший научный центр», — заявил депутат.

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Напомним, российская компания Setl City вместе с израильской фирмой Morgal Investments намеревается построить рядом с Пулковской обсерваторией жилой комплекс «Планетоград», который займёт территорию в 240 га. Предполагается, что к 2020 году здесь будут стоять дома общей площадью около 190 тысяч кв. метров и высотой 18 метров, подземные и наземные парковки, школа и детский сад. К 2030 году планируют завершить весь проект — 1,5 млн кв. метров жилых площадей.

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Противники этой идеи полагают, что Госстройнадзор не имел права согласовывать возведение многоэтажного ЖК на Пулковском шоссе, так как стройка попадает в охранную зону объекта культурного наследия «Пулковская обсерватория», и из-за стройки ночное небо засвечено, что мешает астрономическим наблюдениям.

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Заметим, руководитель ГАО РАН Назар Ихсанов ранее согласовал возведение «Планетограда». В связи с этим более 120 сотрудников ранее выразили ему вотум недоверия, считая, что он превысил свои полномочия. Позднее несколько молодых ученых лишились работы после того, как обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой остановить застройку.