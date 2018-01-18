Брейтово, Ярославская область, 18 января, 2018, 16:37 — ИА Регнум. С необычной ситуацией столкнулись сотрудники службы судебных приставов в Ярославской области: семья не захотела покидать аварийное жилье и заселяться в новое, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Аварийное жилье в Ярославле

Согласно исполнительному листу, администрация Брейтовского сельского поселения Ярославской области обязана была предоставить семье, долгое время проживавшей в аварийном доме, жилье, отвечающее установленным санитарным и техническим требованиям общей площадью не менее 43 кв.м. Администрация исполнила решение суда, но вот семья отказалась переезжать. Как сообщают в службе судебных приставов, граждане хотели получить жилье в городе, затем, возможно, продать его и получить прибыль. Из-за того, что семейство категорически не желало переселяться, судебные приставы окончили исполнительное производство. Начались судебные разбирательства. Действия судебных приставов суд поддержал.

На этот раз администрация обратилась с исками в суд о выселении граждан из аварийного жилья, а затем о вселении в предоставленное жилье. Суд встал на сторону чиновников и в итоге вынес 9 решений: 4 решения о выселении (на каждого члена семьи), 1 — о заключении договора социального найма и 4 на вселение в жилье по договору социального найма.

Должники были предупреждены судебным приставом-исполнителем о том, что в случае неисполнения решения суда в добровольном порядке с них будет взыскан исполнительный сбор по 9 исполнительным производствам.

В итоге жильцы покинули аварийный дом и переехали в новое, предоставленное администрацией, жилье.