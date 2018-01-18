Владикавказ, 18 января, 2018, 16:11 — ИА Регнум. Дракой завершился хоккейный матч между молодежными командами из Северной Осетии и Ставрополья. На матче первенства Юга России во Владикавказе хоккеисты «Барса» сначала вступили в конфликт с игроками команды «Хаски» из Невинномысска, а потом и подрались.

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Гости проиграли со счетом 3:6. Несмотря на поражение, как отметил тренер невинномысской команды Александр Басенко, драться никто не собирался. Однако к одному из игроков «Хасок», оставшемуся на поле после игры, подъехали несколько представителей команды-соперника, завязалась потасовка, к которой присоединились остальные участники двух команд.

Судьи и тренеры почти сразу же остановили побоище, в котором, к счастью, никто не пострадал. По сообщению министерства спорта Северной Осетии, случившийся инцидент будет проанализирован, виновные будут наказаны.

«Будет проведена соответствующая служебная проверка. Уже проведена беседа с главным арбитром того матча», — заявил представитель минспорта РСО-Алании.

По итогам драки, младшему участнику которой было 10 лет, были вынесены уже первые решения. Так, наказан один хоккеист «Хасок» и двое игроков из «Барса». Они пропустят следующий матч.

По некоторым данным, это не первая потасовка между командами. Как отметили на портале «15-й регион», первая стычка между хоккеистами произошла еще во время первого круга чемпионата в городе Волжском. По словам директора детско-юношеской школы зимних видов спорта РСО-Алании Таймураза Цевекова, на предыдущем матче, который проходил в Невинномысске, «Басы» проиграли «Хаскам».

На нынешней игре они планировали отыграться. Хоккей получился очень красивый и яркий, но «эмоции у ребят зашкаливали», возможно, кто-то сказал что-то лишнее и завязалась драка, рассказал директор.