Санкт-Петербург, 18 января, 2018, 15:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятиях, посвященных 75-летию прорыва блокады Ленинграда. Об этом 18 января сообщает пресс-служба Кремля.

Lenobl.ru Владимир Путин на «Невском пятачке»

Глава государства возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском мемориальном кладбище, отдав дань памяти жителям города и тем, кто защищал его от фашистов. Скульптура изображает женщину с гирляндой из дубовых листьев, обращенную лицом к братским могилам.

Путин также прошел к военно-историческому комплексу «Невский пятачок» и возложил цветы к памятнику «Рубежный камень». У одной из братских могил он сделал остановку — там похоронен его брат, умерший в период блокады, уточняют «Известия».

На мемориальном кладбище к Путину подошел пенсионер. Он сказал, что его зовут Евгений Щербаков, его отец служил вместе с отцом президента. Подполковник Николай Щербаков был командиром подразделения, в составе которого отстаивал Невский пятачок Владимир Спиридонович Путин.

Мужчина рассказал, что хочет встретиться с Путиным. Он собирается рассказать президенту о событиях войны и передать снимки и документы.

Напомним, памятные мероприятия, связанные с блокадой Ленинграда, традиционно проходят в Санкт-Петербурге 18 января. В них участвуют ветераны, молодежь, жители и гости города.

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Невский пятачок — условное обозначение плацдарма на левом берегу Невы напротив Невской Дубровки. Он был захвачен и удерживался советскими войсками с сентября 1941 года до апреля 1942 года, плацдарм был сдан на короткое время и снова взят в сентябре 1942-го и удерживался вплоть до операции «Искра» в январе-феврале 1943 года. «Невский пятачок» стал одним из символов мужества, героизма и самопожертвования советских воинов.