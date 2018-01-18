Москва, 18 января, 2018, 15:52 — ИА Регнум. Подъём нефтяных цен выше $70 за баррель, на прошлой неделе подпитывался напряженностью на Ближнем Востоке, которая несет угрозу для поставок нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Иван Карякин.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

Администрация Трампа пообещала выйти из соглашения по иранской ядерной программе, если в него не будут внесены существенные изменения, а также ввести новые санкции в отношении Тегерана. Такое решение будет иметь последствия для экспорта нефти из Ирана, разрываемого антиправительственными протестами.

«Но 16 и 17 января сессии нефть скорректировалась вниз от трёхлетних максимумов до $68,55 за баррель, а 18 января я снова подросла и вернулась выше $69/баррель по сорту Brent», — отметил эксперт.

Рубль немного скорректировался вчера от максимальных уровней, но санкции США могут ударить по нему. Минфин и Банк России неоднократно заявляли, что удержат ситуацию под контролем, если новые санкции США коснутся облигаций федерального займа, но участники рынка воспринимали уверения в том, что особых потрясений ждать не стоит, с сомнением.

«Принято считать, что подобные меры со стороны США негативно скажутся на настрое иностранных инвесторов, однако оказывается, что некоторые из них, напротив, надеются на введение таких санкций: реакцией рынка будет рост доходности, что создаст благоприятную возможность для покупки», — полагает Карякин.

Сейчас нефть немного подрастает на фоне отчета по запасам от американского института нефти (API), выводы которого сегодня могут подтвердить данные информационного энергетического агентства (EIA).

Но, по его мнению, пройти вверх уровень $70 за баррель только на цифрах по запасам, котировкам нефти не удастся, нужны более глобальные факторы.

«19 и 20 января цены на нефть сорта Brent сохранят диапазон колебаний $68,30 — 69,80, по WTI $63,60 — 64,20. Рубль тоже демонстрирует стабильность, немного подрастая и к евро, и к доллару. Налоговый период и высокие цены на нефть противостоят покупкам валюты Минфином.

Пока стабильности рубля ничего не угрожает. Пара USD/RUB сегодня и завтра продолжит колебаться в диапазоне 56,20 — 57,20, курс к евровалюте останется в пределах 68,80 — 69,30 если, в свою очередь, сохранится соотношение в паре EUR/USD вблизи 1,22», — считает эксперт.

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